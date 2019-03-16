2019-03-16T18:15:48+03:00
Политика

День гнева «плюшевых поросят» в Киеве

Националисты в столице Украины провели акцию протеста, дойдя до администрации Порошенко, который уехал в Полтаву
Александр ГРИШИН@orgstruk
Поделиться:
Комментарии: comments6
На акцию собралось несколько тысяч человекНа акцию собралось несколько тысяч человекФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Широко разрекламированная правыми националистами из «Национального корпуса» (политическое крыло и детище даже на Западе признаваемого пронацистским добровольческого полка «Азов») состоялась в столице Украины. На акцию собралось несколько тысяч человек. Как водится, устроители говорят о 10 тысячах участников, полиция дает цифры в разы меньшие. Но все равно получилось, на первый взгляд, достаточно впечатляюще. Особенно, если учесть, что в марше, а протестующие не ограничились митингом на площади, перекрыв Крещатик, а прошли к Кабинету министров, а потом и к резиденции президента, должность которого, как известно, Петр Порошенко, прошли не бабушки с кастрюльками, а физически развитые молодые люди и крепкого телосложения мужчины, многие из которых повоевали на Донбассе.

Лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий неделю назад провел первую акцию протеста, требуя от Порошенко уволить и посадить в тюрьму людей из ближнего круга лидера государства, который сейчас судорожно борется за голоса избирателей в надежде пройти во второй тур президентских выборов. Неделю назад Билецкий поставил Порошенко ультиматум: «Посадить Свинарчуков (главные фигуранты скандала о продаже некондиционных запчастей украинской армии втридорога), а не то!» Что именно «а не то», кроме как «выйдем на протест 16 марта», так и осталось невысказанным, и многие ждали, что именно на митинге и этой акции что-нибудь, да произойдет – или администрацию на Банковой улице в Киеве возьмут штурмом, или построят баррикады для нового майдана, или еще что. Но все оказалось совсем не так круто, как представлялось обывателям и даже внешнеполитическому ведомству США. Поскольку накануне американское посольство в столице Украины, или даже бери выше - сам Госдеп, призвали граждан США быть осторожными в Киеве в эту субботу, не вступать в пререкания и контакты со специфическими группами людей, а лучше всего для собственного здоровья, вообще, воздержаться от прогулок.

Однако, все оказалось не так грозно, как обещал Билецкий. Во-первых, Порошенко улетел сначала в Полтаву, а потом вроде как на Волынь в рамках своих предвыборных гастролей по стране. И потому все обращения к нему вылились, мягко говоря, в толпу и пустоту. И остались без ответа. Можно предположить, что он и не планировал отвечать на те гневные и обличительные речи, что звучали на митинге. Гном пришел, а дома нет. Дом вернулся, гном ушел. Так и ходят.

- Порошенко — это удивительный человек. Человек, который может все. Может изменить за ночь законы Украины чтобы поставить своего кума генеральным прокурором, может подписать Минские соглашения, которые нарушают Конституцию Украину, может расставить ближайших друзей на все хлебные места в стране, может проводить подкуп избирателей за счет даже не награбленных средств, а за счет государственного бюджета, может спокойно сделать ветераном своего сынка, который даже на пушечный выстрел не подошел к зоне АТО, а вместе с ним и десятки тысяч ментов и прокуроров, - чуть ли не восторгался сам Билецкий в микрофон на митинге, описывая лидера страны. - Порошенко может очень много. Единственное, чего не может этот удивительный человек — это посадить Свинарчуков.

А что тут можно ответить, кроме «остаточно прощевай»? Нет, Петр Алексеевич уже навострился говорить эту фразу на мове практически без русско-молдавского акцента, но ведь не поймут. Подумают, что он опять про Россию. В общем, адресата у митинга не оказалось на месте. Но требующие ответа за «Свиногейт» (такое название получил этот коррупционный скандал на Украине) не удовлетворились только речами. Они сначала промаршировали до Кабинета Министров, потом – до резиденции президента. И закидали охраняющих общественный порядок полицейских… нет, не «коктейлями Молотова», не камнями из раскуроченной мостовой – о чем вы? Это же вам не Майдан, где безнаказанно жгли «Беркут»! Тут же все культурненько, спокойненько. Свои же люди! Протестующие закидали полицейских плюшевыми игрушками-поросятами. Явно намекая на Свинарчуков. Розовыми, которые поменьше размером, и зелеными, что немного побольше габаритами, но тоже не велики.

После чего пообещали, что через неделю они готовы собрать еще втрое больше народа, чем в эту субботу. Может, и поросят плюшевых тоже принесут в три раза больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГРИШИН

 
Читайте также
Эксперт о Климкине, назвавшем Украину "прародителем" России и Белоруссии: "По истории у него явно была двойка"
Директор канцелярии Российского Императорского Дома, кандидат исторических наук Александр Закатов прокомментировал «КП» скандальные высказывания министра иностранных дел Украины
Новости 24
Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами
Сторонники Brexit направились маршем на Лондон
«Возвращение в Простоквашино»: новый персонаж появится в мультфильме в 2020 году
Министр нефти Венесуэлы примет участие во встрече ОПЕК+
В аэропортах Москвы задержали и отменили 40 рейсов
В Париже «желтые жилеты» устроили пожар в жилом здании
В Канаде заявили о намерении продолжать оказывать давление на Россию
Песков не исключил встречи Путина с французским политиком Тьерри Мариани
Вершинин обсудил с коллегой из КНДР ситуацию на Корейском полуострове
В Киеве националисты забросали администрацию Порошенко плюшевыми свиньями
В КНР экс-глава государственного энергоуправления исключен из партии за коррупцию
В Париже задержали более 60 «желтых жилетов»
Делегация российских сенаторов прибыла в КНДР с дружественным визитом
В Зимбабве тропический циклон унес жизни 24 человек
Эрдоган: новозеландский террорист дважды посещал Турцию
Мариани надеется встретиться с Путиным
Протесты «желтых жилетов» в Париже переросли в столкновения с полицией
Сотрудник съемочной группы RT пострадал во время протестов «желтых жилетов» в Париже
Лидеров России оценивают лучшие эксперты
В Правительстве не смогли договориться об изменении формата экзамена на права
На Окинаве прошла многотысячные акция протеста против переноса авиабазы США