День гнева «плюшевых поросят» в Киеве

Широко разрекламированная правыми националистами из «Национального корпуса» (политическое крыло и детище даже на Западе признаваемого пронацистским добровольческого полка «Азов») состоялась в столице Украины. На акцию собралось несколько тысяч человек. Как водится, устроители говорят о 10 тысячах участников, полиция дает цифры в разы меньшие. Но все равно получилось, на первый взгляд, достаточно впечатляюще. Особенно, если учесть, что в марше, а протестующие не ограничились митингом на площади, перекрыв Крещатик, а прошли к Кабинету министров, а потом и к резиденции президента, должность которого, как известно, Петр Порошенко, прошли не бабушки с кастрюльками, а физически развитые молодые люди и крепкого телосложения мужчины, многие из которых повоевали на Донбассе.

Лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий неделю назад провел первую акцию протеста, требуя от Порошенко уволить и посадить в тюрьму людей из ближнего круга лидера государства, который сейчас судорожно борется за голоса избирателей в надежде пройти во второй тур президентских выборов. Неделю назад Билецкий поставил Порошенко ультиматум: «Посадить Свинарчуков (главные фигуранты скандала о продаже некондиционных запчастей украинской армии втридорога), а не то!» Что именно «а не то», кроме как «выйдем на протест 16 марта», так и осталось невысказанным, и многие ждали, что именно на митинге и этой акции что-нибудь, да произойдет – или администрацию на Банковой улице в Киеве возьмут штурмом, или построят баррикады для нового майдана, или еще что. Но все оказалось совсем не так круто, как представлялось обывателям и даже внешнеполитическому ведомству США. Поскольку накануне американское посольство в столице Украины, или даже бери выше - сам Госдеп, призвали граждан США быть осторожными в Киеве в эту субботу, не вступать в пререкания и контакты со специфическими группами людей, а лучше всего для собственного здоровья, вообще, воздержаться от прогулок.

Однако, все оказалось не так грозно, как обещал Билецкий. Во-первых, Порошенко улетел сначала в Полтаву, а потом вроде как на Волынь в рамках своих предвыборных гастролей по стране. И потому все обращения к нему вылились, мягко говоря, в толпу и пустоту. И остались без ответа. Можно предположить, что он и не планировал отвечать на те гневные и обличительные речи, что звучали на митинге. Гном пришел, а дома нет. Дом вернулся, гном ушел. Так и ходят.

- Порошенко — это удивительный человек. Человек, который может все. Может изменить за ночь законы Украины чтобы поставить своего кума генеральным прокурором, может подписать Минские соглашения, которые нарушают Конституцию Украину, может расставить ближайших друзей на все хлебные места в стране, может проводить подкуп избирателей за счет даже не награбленных средств, а за счет государственного бюджета, может спокойно сделать ветераном своего сынка, который даже на пушечный выстрел не подошел к зоне АТО, а вместе с ним и десятки тысяч ментов и прокуроров, - чуть ли не восторгался сам Билецкий в микрофон на митинге, описывая лидера страны. - Порошенко может очень много. Единственное, чего не может этот удивительный человек — это посадить Свинарчуков.

А что тут можно ответить, кроме «остаточно прощевай»? Нет, Петр Алексеевич уже навострился говорить эту фразу на мове практически без русско-молдавского акцента, но ведь не поймут. Подумают, что он опять про Россию. В общем, адресата у митинга не оказалось на месте. Но требующие ответа за «Свиногейт» (такое название получил этот коррупционный скандал на Украине) не удовлетворились только речами. Они сначала промаршировали до Кабинета Министров, потом – до резиденции президента. И закидали охраняющих общественный порядок полицейских… нет, не «коктейлями Молотова», не камнями из раскуроченной мостовой – о чем вы? Это же вам не Майдан, где безнаказанно жгли «Беркут»! Тут же все культурненько, спокойненько. Свои же люди! Протестующие закидали полицейских плюшевыми игрушками-поросятами. Явно намекая на Свинарчуков. Розовыми, которые поменьше размером, и зелеными, что немного побольше габаритами, но тоже не велики.

После чего пообещали, что через неделю они готовы собрать еще втрое больше народа, чем в эту субботу. Может, и поросят плюшевых тоже принесут в три раза больше.