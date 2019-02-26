Порошенко хотят объявить импичмент

Информационная бомба взорвалась во вторник в украинских СМИ. Журналисты вскрыли схемы, по которым окружение Петра Порошенко наживалось на поставках для нужд оборонки. Причем необходимые Украине детали контрабандой шли из «страны-агрессора». Сумма ущерба - как минимум 250 миллионов гривен (более полумиллиарда рублей), хотя репортеры признаются, что, возможно, откопали лишь верхушку айсберга.

- Через «Ленинскую кузницу» действующего президента проводились сделки по ввозу в Украину запасных частей из России - с откатами, с отмываниями, с обналом денег по ценам в 2-4 раза дороже. И эти бэушные запасные части поставлялись на украинские оборонные заводы и ставились в нашу военную технику, - возмутилась кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко. - Самое главное, что во главе этой пирамиды стоял президент Украины.

Прямо на Порошенко, впрочем, в расследовании ничего не указывает, что не помешало Юлии Владимировне обвинить президента в государственной измене: «Вместе с другими фракциями, которые поддержат инициативу «Батькивщины», мы начинаем процедуру импичмента президента».

Вряд ли эта инициатива будет иметь какое-то практическое наполнение - на Украине нет закона об импичменте, и процедура отрешения президента от должности нигде не прописана. Зато как предвыборный ход может сыграть на Тимошенко, которая по соцопросам «сползла» на третье место, уступив «серебро» Петру Порошенко.

А вот мне было бы интересно узнать, какие российские фирмы поставляли Украине запчасти для их оборонки. И какие конкретно люди из России отвечали за поддержание боеспособности украинской армии, которая уже почти пять лет бомбит Донбасс.

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