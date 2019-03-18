2019-03-18T16:26:49+03:00
В мире

Австралия ввела новые санкции против России

Канберра приняла такое решение вслед за Евросоюзом, США и Канадой
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments16
Австралия ввела новые санкции против РоссииАвстралия ввела новые санкции против РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В понедельник, 18 марта, министерство иностранных дел Австралии объявило о новых антироссийских санкциях.

Как выяснилось, Канберра приняла решение об очередных ограничительных мерах в отношении РФ из-за инцидента в Керченском проливе. Так, под ограничения попали семь россиян, которые по мнению властей Страны кенгуру, каким-то образом причастны к тому, что случилось в Азовском море в ноябре прошлого года.

Кроме того, Австралия внесла в черный список «трех лидеров» Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в связи с прошлогодними выборами в Донбассе, сообщается на сайте австралийского МИДа.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 15 марта, новые санкции против РФ ввел Евросоюз. А чуть позже об очередных ограничениях в отношении нашей страны объявили и Соединенные Штаты с Канадой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
НАТО обеспокоен наращиванием военной мощи Москвы в Крыму
Макаревич ответил тем, кто отругал его за слова о Крыме
МИД РФ: позиция США мешает реализации договоренностей саммита в Хельсинки
Минтруд готовит новый законопроект о доплатах к пенсиям
Вышинский этапирован из Херсона в Киев
Путин возложил цветы к памятнику вице-адмиралу Корнилову в Севастополе
Россия продолжает сокращать объем вложений в госбумаги США
Минфин рассказал, когда в Госдуму будет внесен законопроект о коэффициентах на ОСАГО
Путин прибыл в Севастополь и запустил Балаклавскую и Таврическую ТЭС
Дидье Маруани подал новый иск против Киркорова на 272 млн рублей
Авария с машиной ДПС на Ленинградском шоссе попала на видеорегистратор
Полиция Нидерландов не исключает, что стрельба в Утрехте была террористическим актом
ФСБ нагрянула с обысками в магазины и на склады сети "Красная икра"
Американские эксперты из AVAAZ не нашли фейков в новостях RT France о «жёлтых жилетах»
В Москве состоялись похороны Игоря Малашенко
В Кремле не рассматривали вопрос о требовании к Киеву возместить ущерб Крыму
ВВС Южной Кореи случайно запустили в воздух ракету
Тяжелый умственный труд может вызвать у женщин диабет
Песков призвал дождаться итогов проверки ситуации с написавшей Путину девочкой
Песков: Россия рассматривает волнения в Сербии как внутреннее дело страны
Умерший в Москве ребенок-маугли получал необходимую помощь и уход
Ученые выяснили настоящую личность Джека-потрошителя
Метеорологи сказали, что Москве больше не грозят снегопады
Неизвестный открыл стрельбу в трамвае в голландском Утрехте
В России с 1 апреля будет увеличен размер социальных пенсий
В СК опровергли информацию о травле девочки, написавший письмо Путину
В Новой Зеландии намерены ужесточить закон об обороте оружия