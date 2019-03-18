Австралия ввела новые санкции против России

СЕГОДНЯ 16:26 2019-03-18T16:26:49+03:00

Канберра приняла такое решение вслед за Евросоюзом, США и Канадой

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В понедельник, 18 марта, министерство иностранных дел Австралии объявило о новых антироссийских санкциях.

Как выяснилось, Канберра приняла решение об очередных ограничительных мерах в отношении РФ из-за инцидента в Керченском проливе. Так, под ограничения попали семь россиян, которые по мнению властей Страны кенгуру, каким-то образом причастны к тому, что случилось в Азовском море в ноябре прошлого года.

Кроме того, Австралия внесла в черный список «трех лидеров» Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в связи с прошлогодними выборами в Донбассе, сообщается на сайте австралийского МИДа.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 15 марта, новые санкции против РФ ввел Евросоюз. А чуть позже об очередных ограничениях в отношении нашей страны объявили и Соединенные Штаты с Канадой.

ИСТОЧНИК KP.RU