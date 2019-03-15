Правительство Канады ввело самые загадочные санкции против России

Очередные санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе ввели США, Евросоюз и даже присоединившаяся к ним Канада. Причем, логика действий последней вызывает недоумение, если не смех.

Европа 15 марта ввела санкции против восьми россиян. США объявили об ограничениях, направленных против 6 человек и 8 организаций. Люди в списке заслуженные – высокопоставленные офицеры Погранслужбы ФСБ РФ, а из гражданских - представители ДНР. И попадание конкретных фирм в американский список тоже хотя бы поддается логике – предприятия, связанные с флотом, ремонтом и поставкой кораблей и оборудования: «Океанприбор», «Судокомпозит», завод «Звезда» и т.д.

Совсем другое дело – канадская логика. Канадцы объявили санкции в отношении главы Роснефти Игоря Сечина, экс-главы РЖД Владимира Якунина, директора Росгвардии Виктора Золотова, замминистра энергетики Андрея Черезова, президента футбольного клуба «Зенит» (!) Сергея Фурсенко, главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, главы ВТБ Андрея Костина, полпреда президента в ЮФО Владимира Устинова. Присутствие президента ФК «Зенит» в санкционном списке, с учетом красно-белой цветовой гаммы канадского флага заставляет предположить наличие в рядах принимающих решение о санкциях канадских чиновников тайных фанатов московского «Спартака», как минимум.

Еще веселее список российских предприятий, на которые Канада наложила ограничения в связи с пограничной конфликтной ситуацией на море. Среди них – авиапредприятия «Сухой», «Туполев», «МиГ», компании «Силовые машины», «Строймонтажгаз» и еще порядка 10 российских предприятий, имеющих примерно одинаковое отношение к конфликтной ситуации. То есть никакого отношения не имеющие. Если учесть, что ряд компаний – представляют предприятия российского ВПК, которые никак не могут попасть под какие-то реальные иностранные ограничения (они не имеют в канадских банках своих счетов, не сотрудничают с канадскими компаниями, не продают им свою продукцию и ничего у Канады не покупают), то невольно возникает вопрос – а зачем все это ж-ж-ж-ж исполняется?

Может, учитывая большую долю украинской диаспоры среди населения и чиновников Канады, сделано это было в рамках украинских традиционных духовных ценностей – «шобы було»? И чтобы все видели – у Канады все по-взрослому. Как у больших.

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