Макаревич ответил тем, кто отругал его за слова о Крыме

СЕГОДНЯ 16:51 2019-03-18T16:54:55+03:00

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В понедельник, 18 марта, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал журналисту «Комсомольской правды» Александру Гамову свое скандальное заявление про «Уракрымнаш».

Так, музыкант попросил не искать оскорблений в его высказывании о Крыме. «Пусть они (поклонники) не ищут оскорблений там, где их нет, и не читают комментарии всяких идиотов», - сказал Макаревич.

При этом, по мнению собеседника «КП», скандал разгорелся, так как «все очень ждут, что он будет кого-то оскорблять». «Они очень ждут, что я опять кого-то начну оскорблять. Принимают желаемое за действительное», - подчеркнул российский музыкант.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, очередной скандал с участием Андрея Макаревича разгорелся после того, как тот упрекнул поклонников, просивших его о совместном фото, за поддержку воссоединения Крыма с Россией. Причем о беседе со своими фанатами лидер «Машины времени» сам написал в своем Facebook.

Подробности читайте в материале Александра Гамова на сайте kp.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697840" frameborder="0"></iframe> Андрей Макаревич: "Пусть те, кто обиделся, не ищут оскорблений там, где их нет".

ИСТОЧНИК KP.RU