2019-03-18T16:05:42+03:00
Политика

Андрей Макаревич про свое высказывание о Крыме: "Пусть те, кто обиделся, не ищут оскорблений там, где их нет"

Лидер «Машины времени» прокомментировал свое скандальное заявление про «Уракрымнаш» [эксклюзив kp.ru]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Андрей МакаревичАндрей МакаревичФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 18-го марта, российский музыкант, композитор и художник Андрей Макаревич (далее я излагаю информацию в интерпретации российских же СМИ «обрушился на своих поклонников, радовавшихся вхождению Крыма в состав России в 2014 году - об этом он написал в своем фейсбуке.

«Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!» (Здесь и далее я сохраняю орфографию автора. - А.Г.)) Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так... (плохо) выросли? Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали? Говорите, красота спасет мир? Она его не спасет».

Об этом инциденте кумир рассказал «Комсомолке» (Кстати - на повышенных тонах...).

- Андрей, привет, это Гамов Александр.

- Привет, Саш.

- Слушай, меня заколебали. Я сначала подумал, что ты просто сказал, и не так поняли. А оказывается, - в Фейсбуке. Что это вдруг ты так? Что это вообще значит, как это объяснить?

- Объяснить это можно так. Если, например, ты с каким-то человеком совпадаешь во взглядах на что-то, например, на какую-то картину или на какую-то музыку, тебе хочется думать, что ты с ним и во всем остальном тоже совпадаешь. На самом деле, конечно, так бывает далеко не всегда. Все люди взрослые, и каждый имеет свое мнение и, если угодно, свои заблуждения. Вот только и всего.

- Кто здесь заблуждается?

- А я не знаю кто.

- Ты ходил перед юбилеем у нас по редакции, со всеми фоткался, и никто у тебя не спросил, и ты ни у кого не спросил, типа… («Крым наш или не наш?»)

- А вы разве что-то кричали? По-моему, нет.

- Мы ничего не кричали. Мы с тобой орали в студии, спорили.

- Ну, вот и всё. Значит, какие-то люди со мной совпадают во мнениях. Какие-то в чем-то – нет. Это нормально, я абсолютно в этом ничего страшного не вижу.

- Так чего тогда все всполошились?

- А вот это ты спроси у них. Они очень ждут, что я опять кого-то начну оскорблять. Принимают желаемое за действительное. Уже давно. Может быть, это кому-то выгодно, я не знаю.

- А ты здесь матюкнулся, что ли? Я смотрю, три звездочки. Я оригинал не видел.

- Да нет.

- Андрей, мы с тобой друзья. Можно тогда тебе совет дать?

- Я тебя слушаю.

- Сейчас идет гастрольный тур. Дело не только в Макаревиче, а в «Машине времени»…

- Я в курсе. (Гастроли посвящены 50-летию группы. - А.Г.)

- Может быть, не надо сейчас эту политическую фигню?

- Может быть.

- Давай закончим. А потом придешь к нам, и мы с тобой еще поорём в студии, в прямом эфире.

- Хорошо, давай.

- Что передать таким, как я, твоим фанатам, чтобы они не разочаровались?

- Пусть они не ищут оскорблений там, где их нет, и не читают комментарии всяких идиотов.

- Береги себя, Андрей, мы тебя любим.

- Привет тебе.

Андрей Макаревич: "Пусть те, кто обиделся, не ищут оскорблений там, где их нет".

ИСТОЧНИК KP.RU

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