2019-03-18T17:48:02+03:00
Политика

Путин: Россия рассчитывает на вклад ОБСЕ в урегулировании украинского кризиса

Президент РФ заявил, что Москва будет к этому «всячески» стремиться
Елена Гильманова
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Путин: Россия рассчитывает на вклад ОБСЕ в урегулировании украинского кризисаПутин: Россия рассчитывает на вклад ОБСЕ в урегулировании украинского кризисаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Москва рассчитывает, что Организация по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) сможет внести свой вклад для помощи в урегулирование кризиса на Украине, в свою очередь Россия будет к этому стремиться. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с главой делегации французских политиков, президентом ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.

«Мы очень рассчитываем, что ОБСЕ внесет свой позитивный вклад, сейчас организация работает достаточно активно на юго-востоке Украины, внесет свой вклад в урегулирование этого кризиса, также, как и многих других кризисов на Евразийском пространстве», - сказал Путин.

«Мы к этому готовы, будем всячески к этому стремиться» - добавил глава государства.

Ранее в отчетах ОБСЕ представители организации фиксировали в Донбасс много военной техники, которую направляет Киев. Так в конце прошлого года были зафиксированы более ста украинских танков и бронетранспортеров на железнодорожных станциях в подконтрольном Киеву Донбассе. В конце февраля текущего года появилась информация, что Украинские силовики не пустили миссию Организации по безопасности и Сотрудничеству на проверку отведенного вооружения. Представители ОБСЕ отметили, что ВС Украины использует беспилотные летательные аппараты у линии соприкосновения в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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