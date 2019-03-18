Волкер исключил возвращение Крыма Украине военным путем

СЕГОДНЯ 18:20 2019-03-18T18:20:53+03:00

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В понедельник, 18 марта, спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер выступил с заявлением о невозможности возвращения Крыма силой. По его мнению, подобный сценарий грозит «военной катастрофой».

«Не может быть возврата Крыма силой. Это было бы военной катастрофой», - сказал Волкер. При этом он призвал Киев «хранить память о Крыме и вести дело к его возвращению в свое время».

Также американский представитель заверил, что США и страны Евросоюза продолжат вводить санкции против России, «если ситуация продолжит оставаться такой, как есть», передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ. В связи с этим Запад обвинил Москву в «дестабилизации ситуации на востоке Украины» и начал вводить санкции. Между тем, как неоднократно заявляли в России, процедура воссоединения Крымского полуострова с нашей страной соответствовала всем нормам международного права.

ИСТОЧНИК KP.RU