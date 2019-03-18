2019-03-18T19:39:07+03:00
Политика

Путин: Крымская весна показала миру, что Россия умеет себя защищать

По мнению президента, присоединение Крыма к РФ - это «новая веха в истории нашей страны»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник, 18 марта, на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя, заявил, что Крымская весна стала «новой вехой в истории нашей страны». Как заметил глава государства, события 2014 года показали всему миру, что Россия умеет себя любить и защищать.

«Это новая веха в истории РФ, потому что она показала нам самим и, в общем, всему миру показала, что Россия умеет себя саму любимую любить и защищать свои интересы», - сказал российский лидер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, по итогам которого подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ. Между тем, несмотря на то, что процедура присоединения региона соответствовала всем нормам международного права, многие западные страны до сих пор считают полуостров украинской территорией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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