2019-03-18T21:35:46+03:00
Политика

Путин рассказал, что лично для него значит воссоединения Крыма с РФ

Президент РФ признался, что, принимая решение в 2014 году, он руководствовался общенациональными интересами
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник, 18 марта, на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя, что лично для него значит Крымская весна. При этом политик признался, что, принимая решение о возвращении полуострова в состав России, он руководствовался общенациональными интересами.

«Для меня лично это, конечно, принятие соответствующих решений. Но я, знаете, хочу вам тайну открыть. За годы работы мне неоднократно приходилось думать над тем, какое решение принять в той или иной сфере. И когда выбор делаешь в пользу <...> общенациональных интересов, абстрагируясь от возможных негативных последствий, <…> как правило, такая точка зрения побеждает. И здесь, я думаю, произошло то же самое», - сказал глава нашего государства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на встрече с общественниками российский лидер также назвал Крымскую весну «новой вехой в истории РФ», потому что она показала всему миру, что Россия умеет себя любить и защищать свои интересы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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