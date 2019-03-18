2019-03-18T20:20:39+03:00
Политика

Владимир Путин: Крымская весна показала всему миру, что Россия умеет себя любить и защищать свои интересы

Президент пообещал крымчанам решить проблему снабжения водой и пригласил Эрдогана на полуостров [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Французской республики на территории Крымской республиканской универсальной научной библиотеки имени И. Я. Франко. Фото Сергей Мальгавко/ТАССПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Французской республики на территории Крымской республиканской универсальной научной библиотеки имени И. Я. Франко. Фото Сергей Мальгавко/ТАСС
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Месяц назад в Казани Владимир Путин опробовал новый формат диалога с жителями страны — встреча с общественностью региона. Опыт был признан успешным, и президент решил использовать его при каждом удобном случае. Долго ждать такого не пришлось: прилетев в Крым на пятилетие воссоединения с Россией, Путин поручил организовать подобную встречу с крымской общественностью.

Разговор начался с благодарности за энергонезависимость Крыма и с просьб решить вопрос с водоснабжением.

- Крым будет обеспечен водой, так же как сейчас уже обеспечен электричеством, - пообещал Путин. - Разные варианты рассматриваются, думаем над этим — это и строительство новых водоводов, и опреснителей, и других. Правительство работает над этим, мы это не оставим, даже не сомневайтесь.

У президента спросили, что для него лично Крымская весна.

Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Республики Крым и Севастополя на территории Крымской республиканской универсальной научной библиотеки имени И. Франко. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Республики Крым и Севастополя на территории Крымской республиканской универсальной научной библиотеки имени И. Франко. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Крымская весна - новая веха в нашей истории, потому что она показала всему миру и нам самим — Россия умеет себя любить и защищать свои интересы, - ответил Путин. - Для меня лично это принятие соответствующих решений. За годы работы мне не раз приходилось думать над принятием тех или иных решений. И вот когда делаешь выбор в пользу общенациональных интересов, абстрагируясь от всего, как правило такая точка зрения и побеждает. Здесь произошло то же самое.

Муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Абалаев пригласил президента на открытие строящейся Соборной мечети и предложил ему пригласить президента Турции Реджепа Эрдогана.

- Он вам не откажет, - добавил муфтий.

- Президента Турции Эрдогана я уже пригласил, он знает об этом, - отреагировал Путин. - И насколько я понимаю, очень положительно отнесся к этому предложению. Посмотрим, как будет на самом деле, будет ли у него время, возможность приехать.

Вслед за этим раввин Севастополя Биньямин Вольф рассказал, что в городе достраивается синагога.

- Ваш коллега справа просил пригласить Эрдогана, давайте пригласим еще премьер-министра Израиля, пусть приезжает на открытие синагоги, - тут же выдвинул свое предложение Путин.

В своем роде это был прорыв — за пять лет ни один из иностранных лидеров в Крым не приезжал, ведь это было бы равносильно официально признать полуостров российским.

- Я думаю, что мы до конца года можем закончить строительство синагоги, но сейчас есть задержка из-за финансовых вопросов, - попросил не торопиться раввин.

- У евреев проблемы с финансами. Только в Крыму это возможно, - развел руками Путин.

Путин в Симферополе на митинге в честь 5-летия воссоединения Крыма с Россией.

Множество просьб носило абсолютно прикладной характер: помочь снизить цены на билеты, найти деньги на жилья для военных в отставке, выделить средства на проведение местного фестиваля. В какой-то момент Путину даже пришлось рассуждать о ценах на гречку и молочку, причем довольно уверенно сравнивая их стоимость в Крыму и в Краснодарском крае.

Представительница крымских украинцев спросила — когда помирятся народы России и Украины?

- Русский и украинский народы никогда не ссорились, и сейчас они в ссоре не находятся, - ответил Путин. - У нас непонимание только с руководством сегодняшней Украины, с которым сегодня вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата. То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь, так и хочется спросить по-украински «С глузду съихал чи шо?» Как только здравый смысл восторжествует, мы на уровне руководства тоже будем выстраивать отношения.

Путин посетил "Малахов курган" и пообщался с ветеранами.

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Президент России Владимир Путин пригласил своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана на церемонию открытия Соборной мечети в столице Крыма Симферополе. По словам российского лидера, Эрдоган отнесся к приглашению положительно (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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