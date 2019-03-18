2019-03-18T21:59:52+03:00
Общество

В Севастополе пятилетие воссоединения Крыма с Россией отметили грандиозным фейерверком

Крымчане в эти дни празднует пятую годовщину вхождения полуострова в состав РФ [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В Севастополе пятилетие воссоединения Крыма с Россией отметили грандиозным фейерверкомВ Севастополе пятилетие воссоединения Крыма с Россией отметили грандиозным фейерверкомФото: кадр с видео
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В понедельник, 18 марта, на главной площади Севастополя, на площади Нахимова, прошел праздничный концерт, посвященный пятилетнему юбилею воссоединения Крыма с Россией. Причем перед его началом на большом экране всем зрителям показали видеоролик - хронику событий, в результате которых полуостров стал частью РФ.

А вот завершил праздник грандиозный фейерверк: тысячи разноцветных огней озарили ночное крымское небо.

Фейерверк в честь воссоединения Крыма с Россией.В Крыму отмечают пятилетие воссоединения с Россией. Праздник завершает грандиозный фейерверк

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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