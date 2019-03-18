В Севастополе пятилетие воссоединения Крыма с Россией отметили грандиозным фейерверком
В понедельник, 18 марта, на главной площади Севастополя, на площади Нахимова, прошел праздничный концерт, посвященный пятилетнему юбилею воссоединения Крыма с Россией. Причем перед его началом на большом экране всем зрителям показали видеоролик - хронику событий, в результате которых полуостров стал частью РФ.
А вот завершил праздник грандиозный фейерверк: тысячи разноцветных огней озарили ночное крымское небо.
Фейерверк в честь воссоединения Крыма с Россией.В Крыму отмечают пятилетие воссоединения с Россией. Праздник завершает грандиозный фейерверк
Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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