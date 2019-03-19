2019-03-19T00:02:17+03:00
Политика

МИД РФ призвал ЕС и НАТО признать выбор жителей Крыма

Ведомство считает, что Запад пытается "наказать" крымчан за принятое на референдуме 2014 года решение
Юлия ДИВЕЕВА
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МИД России рекомендовал НАТО и ЕС поинтересоваться мнением крымчан в вопросе принадлежности полуостроваМИД России рекомендовал НАТО и ЕС поинтересоваться мнением крымчан в вопросе принадлежности полуостроваФото: Александр Злобин
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МИД в годовщину воссоединения Крыма с Россией призвал призвал ЕС и НАТО "прислушаться к голосу крымчан” и признать их выбор, сделанный во время референдума в марте 2014 года. Департамента информации и печати ведомства опубликовал заявление в связи с выступлением главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, которая заявила, что Европейский Союз не признает полуостров российской территорией.

"Хотелось бы, чтобы в ЕС и НАТО перестали заниматься политиканством и прислушались, наконец, к голосу крымчан. Пора признать сделанный населением Крыма и Севастополя демократический выбор и обратить внимание на позитивные изменения в его жизни в составе Российской Федерации",— говорится в комментарии.

В МИД подчеркнули, что Запад пытается наказать крымчан за принятое ими решение. При этом "ЕС и НАТО закрывают глаза на действия киевского режима и украинских националистов по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма".

Как писал сайт kp.ru, согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян (88%) положительно относятся к решению о воссоединении Крыма с РФ. При этом 18% граждан уверены, что их жизнь даже улучшилась после референдума 2014 года.

Что думают Россияне о переменах в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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