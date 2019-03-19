МИД РФ призвал ЕС и НАТО признать выбор жителей Крыма
МИД в годовщину воссоединения Крыма с Россией призвал призвал ЕС и НАТО "прислушаться к голосу крымчан” и признать их выбор, сделанный во время референдума в марте 2014 года. Департамента информации и печати ведомства опубликовал заявление в связи с выступлением главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, которая заявила, что Европейский Союз не признает полуостров российской территорией.
"Хотелось бы, чтобы в ЕС и НАТО перестали заниматься политиканством и прислушались, наконец, к голосу крымчан. Пора признать сделанный населением Крыма и Севастополя демократический выбор и обратить внимание на позитивные изменения в его жизни в составе Российской Федерации",— говорится в комментарии.
В МИД подчеркнули, что Запад пытается наказать крымчан за принятое ими решение. При этом "ЕС и НАТО закрывают глаза на действия киевского режима и украинских националистов по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма".
Как писал сайт kp.ru, согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян (88%) положительно относятся к решению о воссоединении Крыма с РФ. При этом 18% граждан уверены, что их жизнь даже улучшилась после референдума 2014 года.
Что думают Россияне о переменах в Крыму.
ИСТОЧНИК KP.RU