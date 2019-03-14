Крымчане о возвращении Крыма в состав России: «Ни о чем не жалеем. И все было не зря»

«Гайки закрутили? Привыкай!»

Что в первую очередь приходит на ум, когда слышишь словосочетание «крымская весна»? «Вежливые люди» в современной экипировке? Или все же обычные крымчане с омоновскими щитами, греющиеся у ночных костров? Именно эти люди стали основным катализатором того, что Россия обязана прийти на помощь полуострову, не захотевшему мириться с переворотом в Киеве. Среди этих людей был и мой давний друг Виктор Аносов, к которому я и заехал в гости в Полк народного ополчения, состоящего из участников тех событий.

- У меня тогда была небольшая строительная фирма, приходит один из сотрудников: «Не хочешь в самооборону вступить? Я вчера записался». После работы пришел, записался рядовым бойцом, - вспоминает Виктор. - Потом обзвонил всех своих друзей - охотников, отставных офицеров - и на следующий день привел уже 20 человек. Меня назначили командиром взвода 24 февраля.

До 1991-го Виктор служил в КГБ, был председателем комитета комсомола УССР по Крымской области… После развала Союза написал рапорт об уходе, но с бывшими сослуживцами связь поддерживал. Это помогло в 2014-м избежать крови.

- Вместе с бойцами самообороны мы блокировали МВД, затем СБУ в Крыму. Позвал знакомого офицера, объяснил, что надо отключить связь с Киевом, чтобы мы не шли на крайние меры. Нас послушали… Потом я попал в роту спецназа, которой командовал Стрелков. Блокировали части. Нам тогда подвезли оружие из Севастополя местные ополченцы.

После воссоединения Крыма с Россией Виктор Аносов отправился вместе с группой Игоря Стрелкова в Донбасс, где и провоевал два с половиной года. По возвращении занял должность замкомандира Полка народного ополчения.

*

Сейчас появились недовольные: мол, Россия гайки закрутила, - говорит Виктор. - Ну а как ты хочешь? Попал в правовое государство - привыкай. У большинства жизнь кардинально улучшилась. Не зря все было.

Вместе с бойцами самообороны Аносов блокировал МВД, затем СБУ в КрымуФото: Александр КОЦ

«Американцы на подходе!»

Кстати, оружие, о котором упоминал Аносов, раздобыли не совсем местные самооборонцы. Об этом мало кто говорил раньше, но в те дни на полуострове действовало несколько групп бывших военных из организации «Боевое братство».

- Наши ветераны начали сюда приезжать с 18 февраля, - рассказывает мне первый зампред «Боевого братства», секретарь севастопольского отделения «Единой России» Дмитрий Саблин. В те дни он был членом Совфеда. - Первая операция - взятие балаклавской погранбригады. Зашли через забор, часть удалось взять без стрельбы. Там уже разжились оружием, которым поделились и с симферопольцами.

По словам Саблина, тяжелее всего пришлось с бригадой береговой охраны в Перевальном.

*

Приезжаем с группой переговорщиков из крымских политиков пророссийских. А там человек 60 командиров береговых войск… У нас условие одно: оружие сдать, флаг Украины спустить, флаг Крыма поднять. Начались качели. Вдруг забегает бывший министр обороны Украины, депутат Рады Кузьмук и радостно выпаливает: «Держитесь! Американцы на подходе!» Я его тут же хватаю и говорю: «Ты что, не в курсе, что Москва с Вашингтоном договорились уже?! Я ж не самоубийца тут просто так вести переговоры». Наврал, конечно, но в итоге решили мирно провести голосование: желающие смогут остаться служить здесь. А героями «крымской весны» были не только ополченцы, но и местные политики - Сергей Аксенов, Володя Константинов, Ольга Ковитиди, Рустам Темиргалиев, Алексей Чалый...

Тяжелее всего пришлось с бригадой береговой охраны в ПеревальномФото: Анатолий ЖДАНОВ

Электросети вместо политики

Аксенов вот уже почти пять лет возглавляет Крым, Константинов - Госсовет республики, Ковитиди стала сенатором от полуострова, Темиргалиев - гендиректор Российско-китайского инвестфонда.

А вот Алексей Чалый еще в 2014-м отказался возглавить Севастополь, и теперь он депутат городского заксобрания.

К проходной встретить меня он выходит сам. На лифте мы поднимаемся в его небольшой офис. Ни просторных кабинетов, ни секретарш.

- А зачем они в век цифровой экономики? - пожимает плечами Чалый.

А я вспоминаю его выступление по местному телевидению за пару недель до падения режима Януковича. Он тогда спрогнозировал, что в случае победы майдана Черноморский флот отсюда погонят, Украина бодро пошагает в НАТО и станет подобием Эстонии.

- Украина оказалась для них сложной историей, она всегда была пророссийской - с общим трагичным прошлым, родственными связями. Из 12 крупнейших городов 11 были русскоязычными. Такую страну перевернуть и заставить ненавидеть Россию - это не задачка одного года. Надо было вырастить следующее поколение. В 2004 году оказалось рановато. А вот к 2014-му оно созрело.

- Был тогда какой-то алгоритм в голове?

- Ну конечно, был. Я говорил о трех сценариях. Первый - Янукович подавляет майдан, и мы расходимся, смотрим телевизор. Второй - президент сливается в рамках закона, как он это сделал в 2004 году. Тут нам уже делать нечего, можно собирать чемоданы и уезжать. В течение трех - пяти лет нас превратят в собак, которым гавкать на нашем «неправильном» языке можно только на кухне. Третий - нелегитимный захват власти майданом. В этом случае мы должны были Украину отсюда попросить.

Алексей Чалый еще в 2014-м отказался возглавить Севастополь. Фото ТАСС/ Станислав Красильников

- Была уверенность в том, что делаете?

- Да, но в успех верилось не очень сильно. И вопрос был принципиальный - соберется народ или нет. Чтобы получить власть, нужно продемонстрировать силу. А сила у нас была одна - люди. И реальность превзошла ожидания. Поддержка оказалась ошеломительной.

Уже никто не помнит, но референдум сначала планировался на 25 марта, затем дату сдвинули на 30-е число. И Чалый был, пожалуй, самым ярым противником затягивания этого процесса. Он бил во все колокола даже не с просьбой, а с требованием провести голосование раньше.

- Нельзя было медлить! Война могла начаться, - объясняет он. - Дату перенесли на 16-е. И это было правильным решением. Нужно было действовать в таком темпе, чтобы Киев не успел опомниться. Донбасс позже показал, что такое задержки и чем они заканчиваются. Мы все сделали правильно. Ни одной смерти, хотя сидели на бочке с порохом - 20 тысяч блокированных украинских военных.

Силы самообороны взяли в 2014 году под защиту и границу Крыма с УкраинойФото: Александр КОЦ

- А если бы Россия не пришла?

- В Киеве бы постепенно очухались. Сначала начали бы нас уговаривать, потом бы пошли операции спецслужб, а затем и армейские. Собственно, этот сценарий и пошел в Донбассе. Началась затяжная война, в ней выигрывает тот, у кого больше ресурсов. А стратегически ей конца не видно. Все это продолжение 91-го года. Украина оказалась слишком лакомым, но слишком сложным куском для тех, кто регулярно пытается уничтожить Россию. Страны могут пойти на компромисс, когда ущерб от войны для обеих сторон гораздо неприятнее, чем договоренность. А пока нам можно ждать лишь следующих санкций и ударов, после Крыма - за Арктику, за Курилы, за что угодно. Никто на Украине не остановится. Нам нужна внутренняя устойчивость и экономика, чтобы это выдержать.

- Лично вы добились всего, чего хотели?

- Было много ожиданий, которые не оправдались.

- Они не были завышенными?

- В чем-то точно да.

- Нет мысли шальной: может, все зря тогда, пять лет назад, затеяли?

- Нет, конечно! Это совершенно разного масштаба вещи! Непонятно, где мы будем через 10 лет. А возвращение Крыма измеряется исторической линейкой в 100 - 200 лет...

- Не думаете вернуться в большую политику?

- Не хочу. Буду заниматься своим делом. Я сейчас разрабатываю моделирование электрических систем. Если внедрить по стране, модернизация сети позволит сэкономить от полутриллиона до триллиона рублей в год. Мне интересно этим заниматься, а не политикой.

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