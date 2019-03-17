2019-03-17T14:29:56+03:00
В мире

Евросоюз вновь не признал итоги референдума в Крыму

Могерини от имени ЕС подтвердила приверженность суверенитету и территориальной целостности Незалежной
Марина ВЕНЦОВА
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ЕС выступил с заявлением в связи с пятилетием референдума в КрымуЕС выступил с заявлением в связи с пятилетием референдума в КрымуФото: REUTERS
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Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини от имени Европейского Союза выступила с заявлением в связи с пятилетием воссоединения Крыма с Россией. Она вновь подчеркнула, что Евросоюз продолжает придерживаться политики непризнания якобы «незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя».

«Европейский союз вновь заявляет, что он не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права", - говорится в заявлении высокого представителя, опубликованном на сайт ЕС.

В марте 2014 года на территории Крыма состоялся всенародный референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав России. Ранее сайт kp.ru писал, что с 5-летием воссоединения Крыма с РФ крымчан лично поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что Крыму за это время удалось по-настоящему сплотить Россию и всех ее граждан.

Кроме того, по его словам, с момента вхождения в состав РФ изменился и сам полуостров. За это время был проведен огромный объем работ по восстановлению региона - построен мост через Керченский пролив, налажено здравоохранение, образование и энергетическая сфера.

Украинская журналистка Олеся Медведева, в последней части своего тревел-проекта "Чей Крым? 5 лет без Украины", с делала однозначный вывод - ностальгии по Украине у жителей полуострова нет.

Что думают Россияне о переменах в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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