Политолог прокомментировал заявление Порошенко про отказ "варить кашу" с Путиным

СЕГОДНЯ 12:31 2019-03-19T12:31:11+03:00

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Политолог Иван Мезюхо прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что он «не собирается варить кашу» с руководством России. По словам эксперта, "это неадекватное заявление" и глава Незалежной "даже в ходе своих предвыборных туров обращается не к украинцам, а к российскому лидеру".

При этом Мезюхо добавил, что Порошенко за свой президентский срок не добился никаких существенных изменений. «Я думаю, что главное, чего добился Порошенко за пять лет, - это самообогащение и обогащение своих креатур во власти и бизнес-партнёров. Порошенко фактически не исполнил своих предвыборных обещаний, за время его президентства Украина так и не поборола коррупцию», - приводит RT слова эксперта.

Порошенко, как утверждает политолог, запомнится людям «как обманщик и предприниматель нечестной руки, но не как государственный деятель».

Президент Украины Петр Порошенко, как ранее писал сайт kp.ru, заявил, что не собирается "варить кашу" с лидером России Владимиром Путиным. Так он прокомментировал слова президента РФ о том, что с нынешним руководством Украины не получится "сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата".

ИСТОЧНИК KP.RU