Британские эксперты составили ежегодный рейтинг самых дорогих городов мира
Сотрудники британского научно-исследовательского центра Economist Intelligence Unit составили ежегодный рейтинг самых дорогих городов мира. Для составления этого списка эксперты проанализировали данные по 133 городам мира.
В итоге, в тройку самых дорогих городов мира вошли сразу три крупнейших мегаполиса: Гонконг, Сингапур и Париж. К слову, при составления рейтинга эксперты обращали внимание на уровень расходов на коммунальные платежи, питание, бензин, одежду, аренду жилья, оплату школ и детских садов. В общей сложности было оценено 160 наименований товаров и услуг.
А российская столица за прошедший опустилась на 16 позиций и выбыла из первой сотни дорогих городов, заняв 102-е место в рейтинге.
А самыми дешевыми городами мира британские эксперты признали Каракас, Дамаск и Ташкент.
Итак, "десятка" самых дорогих городов по мнению британского научно-исследовательского центра Economist Intelligence Unit выглядит следующим образом:
1. Гонконг
2. Сингапур
3. Париж
4. Цюрих
5. Женева
6. Осака
7. Сеул
8. Копенгаген
9. Нью-Йорк
10. Тель-Авив
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ИСТОЧНИК KP.RU