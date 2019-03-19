2019-03-19T12:28:31+03:00
Общество

Британские эксперты составили ежегодный рейтинг самых дорогих городов мира

В этом году Москва заняла 102-е место в списке
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Британские эксперты составили ежегодный рейтинг самых дорогих городов мираБританские эксперты составили ежегодный рейтинг самых дорогих городов мираФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сотрудники британского научно-исследовательского центра Economist Intelligence Unit составили ежегодный рейтинг самых дорогих городов мира. Для составления этого списка эксперты проанализировали данные по 133 городам мира.

В итоге, в тройку самых дорогих городов мира вошли сразу три крупнейших мегаполиса: Гонконг, Сингапур и Париж. К слову, при составления рейтинга эксперты обращали внимание на уровень расходов на коммунальные платежи, питание, бензин, одежду, аренду жилья, оплату школ и детских садов. В общей сложности было оценено 160 наименований товаров и услуг.

А российская столица за прошедший опустилась на 16 позиций и выбыла из первой сотни дорогих городов, заняв 102-е место в рейтинге.

А самыми дешевыми городами мира британские эксперты признали Каракас, Дамаск и Ташкент.

Итак, "десятка" самых дорогих городов по мнению британского научно-исследовательского центра Economist Intelligence Unit выглядит следующим образом:

1. Гонконг

2. Сингапур

3. Париж

4. Цюрих

5. Женева

6. Осака

7. Сеул

8. Копенгаген

9. Нью-Йорк

10. Тель-Авив

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года Всемирная туристическая организация составила рейтинг самых посещаемых стран мира. Самой популярной среди туристов страной стала Франция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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