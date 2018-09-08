2018-09-08T17:20:53+03:00
Туризм

Всемирная туристическая организация составила рейтинг самых посещаемых стран мира

Самой популярной среди туристов страной стала Франция
Екатерина БОЛГОВА
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Франция стала самой популярной страной у туристовФранция стала самой популярной страной у туристовФото: REUTERS
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Всемирная туристическая организация опубликовала доклад, в котором отмечается, что рост международного туризма не проявляет признаков замедления. За прошлый год эксперты выявили на 6,8% больше путешествий, чем в 2016 году. По мнению специалистов, причиной является экономический подъем, приводящий к росту спроса.

Кроме того, организация составила рейтинг самых посещаемых стран мира, первое место в котором заняла Франция. Эту страну за год посетили 86,7 миллиона туристов. На второй строчке — Испания с 81,8 миллиона посещений, на третьей — Соединенные Штаты, принявшие 75,9 миллиона туристов. Четвертое место занял Китай с 60,7 миллиона человек, пятое - Италия (58,3 миллиона).

Кроме того, Египет возглавил рейтинг самых быстрорастущих туристических направлений, продемонстрировав рост на 55,1%. Туризм в Того увеличился на 46,7%, а в Сан-Марино - 31,1%. Замкнули пятерку этого рейтинга Вьетнам (рост на 29,1%) и Грузия (на 27,9%), передает CNN.

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