2019-03-19T13:03:21+03:00
Общество

Наталия Орейро проведет турне по России с местными музыкантами

Певица призналась, что чувствует себя почти русской
Марина ВЕНЦОВА
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Наталия Орейро выступит с 14 концертами в городах РоссииНаталия Орейро выступит с 14 концертами в городах РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро выступит с 14 концертами в городах России в рамках турне Unforgettable tour. Как сообщила звезда, ее будут сопровождать местные музыканты и танцоры.

"Тур называется "Незабываемый", потому что впервые я работаю с русской командой: музыканты и танцоры русские, - пояснила она на пресс-конференции в ТАСС. - Я считаю, что это некая благодарность за ту любовь, которую чувствую в России. Я чувствую себя почти русской, почему бы не выступить с русской командой?"

Концерты певицы пройдут в Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ярославле, Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Тольятти, Красноярске, Новосибирске, Перми, Екатеринбурге и Воронеже. Среди песен, которые исполнит певица - хиты Cambio Dolor, Rio De La Plata, Huracan и Me Muero De Amor. Кроме того, Орейро обещает исполнить новинки своего творчества.

Ранее сайт kp.ru писал, что 41-летняя звезда сериала «Дикий ангел» сняла в Подмосковном городе Балашиха клип на новую песню под названием «To Russia with Love» («В Россию с любовью»).

Natalia Oreiro - To Russia with Love Official Video.Певица сняла клип на фоне ковра в Балашихе

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ИСТОЧНИК KP.RU

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