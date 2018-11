«Я ваша Наташа»: Орейро сняла клип на фоне ковра в Балашихе

41-летняя звезда сериала «Дикий ангел» в России уже как своя. Наталья Орейро совсем недавно прилетала на Чемпионат мира по футболу, записывала песню и делала тематический клип.

Теперь уругвайская актриса вернулась в нашу страну, чтобы снять ещё один клип на новую песню под названием «To Russia with Love» («В Россию с любовью»). Вернулась под Новый год. И тематика клипа новогодняя. Видео снимали в подмосковной Балашихе. И там есть: кокошники, хороводы, Казачок, сельские клубы, хрущёвки, кассетники и, разумеется, ковёр на стене, на фоне которого так лихо отплясывает певица и ее русские поклонницы. Не хватает только медведя и балалайки.

Natalia Oreiro - To Russia with Love Official Video.Певица сняла клип на фоне ковра в Балашихе