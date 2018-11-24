2018-11-24T22:41:05+03:00
Звезды

«Я ваша Наташа»: Орейро сняла клип на фоне ковра в Балашихе

Уругвайская актриса и певица выложила новое видео на песню «To Russia with Love»
Петр СИМОНОВ
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Видео снимали в подмосковной БалашихеВидео снимали в подмосковной БалашихеФото: www.youtube.com
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41-летняя звезда сериала «Дикий ангел» в России уже как своя. Наталья Орейро совсем недавно прилетала на Чемпионат мира по футболу, записывала песню и делала тематический клип.

Теперь уругвайская актриса вернулась в нашу страну, чтобы снять ещё один клип на новую песню под названием «To Russia with Love» («В Россию с любовью»). Вернулась под Новый год. И тематика клипа новогодняя. Видео снимали в подмосковной Балашихе. И там есть: кокошники, хороводы, Казачок, сельские клубы, хрущёвки, кассетники и, разумеется, ковёр на стене, на фоне которого так лихо отплясывает певица и ее русские поклонницы. Не хватает только медведя и балалайки.

Natalia Oreiro - To Russia with Love Official Video.Певица сняла клип на фоне ковра в Балашихе

В конце песни артистка поздравляет всех с Новым годом на русском. А в запеве напевает: «Я ваша Наташа».

Клип на Ютубе появился накануне и уже имеет 30 000 просмотров и 100% положительных откликов - россияне без ума от Натальи Орейро, которая так небезразлична к нашей действительности.

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