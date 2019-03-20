2019-03-20T03:11:47+03:00
Политика

Эксперты США не обнаружили значительной активности на полигоне Сохэ в КНДР

Эксперты считают, что Пхеньян не готовит новые запуски ракет
Юлия ДИВЕЕВА
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Пхеньян начинал демонтаж полигона Сохэ после первого саммита США-КНДР на высшем уровнеПхеньян начинал демонтаж полигона Сохэ после первого саммита США-КНДР на высшем уровнеФото: REUTERS
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Американские эксперты не нашли подтверждений того, что КНДР готовит новые запуски ракет на полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни. Об этом говорится в отчете Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

При этом в документе говорится, что замеченная недавняя небольшая активность, говорит о том, что полигон снова в рабочем состоянии. Однако на момент публикации отчета (9 марта) не было зафиксировано никакой значительной активности на вертикальном стенде для испытаний ракетных двигателей и на пусковой площадке.

"Судя по всему, ракеты-носителя на полигоне нет. Никакой значительной активности также не зафиксировано и на других объектах полигона", - говорится в докладе, опубликованном на сайте исследовательского центра.

Как писал сайт kp.ru, Трамп заявил по итогам второго саммита США-КНДР в Ханое, что Вашингтон сможет успешно провести инспекции ядерных объектов КНДР. Он также сообщил, что на территории Северной Кореи находится гораздо больше ядерных объектов, чем было заявлено ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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