Эксперты США не обнаружили значительной активности на полигоне Сохэ в КНДР
Американские эксперты не нашли подтверждений того, что КНДР готовит новые запуски ракет на полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни. Об этом говорится в отчете Центра стратегических и международных исследований (CSIS).
При этом в документе говорится, что замеченная недавняя небольшая активность, говорит о том, что полигон снова в рабочем состоянии. Однако на момент публикации отчета (9 марта) не было зафиксировано никакой значительной активности на вертикальном стенде для испытаний ракетных двигателей и на пусковой площадке.
"Судя по всему, ракеты-носителя на полигоне нет. Никакой значительной активности также не зафиксировано и на других объектах полигона", - говорится в докладе, опубликованном на сайте исследовательского центра.
Как писал сайт kp.ru, Трамп заявил по итогам второго саммита США-КНДР в Ханое, что Вашингтон сможет успешно провести инспекции ядерных объектов КНДР. Он также сообщил, что на территории Северной Кореи находится гораздо больше ядерных объектов, чем было заявлено ранее.
ИСТОЧНИК KP.RU
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