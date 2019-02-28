Трамп заявил, что США проведут инспекцию ядерных объектов Северной Кореи

СЕГОДНЯ 11:31 2019-02-28T11:31:16+03:00

Президент Соединенных Штатов добавил, что на территории КНДР находится гораздо больше ядерных объектов, чем было заявлено ранее Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов отметил, что на территории КНДР "есть объекты, о которых люди не знают"

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сможет успешно провести инспекции ядерных объектов КНДР. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной итогам саммита США-КНДР в Ханое.

"У нас есть эти технологии, так что мы очень легко могли бы это сделать", - заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста агентства Sputnik. "Мы могли бы провести инспекции, как мы думаем, очень успешно", - отметил он.

Президент Соединенных Штатов добавил, что на территории КНДР находится гораздо больше ядерных объектов, чем было заявлено ранее. "Есть объекты, о которых люди не знают, но мы знаем", - отметил Трамп.

Саммит США-КНДР проходил 27-28 февраля в Ханое. Вторая по счету встреча представителей Вашингтона и Пхеньяна завершилась досрочно; в ходе пресс-конференции Дональд Трамп отметил, что между ним и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном возникли некоторые разногласия.

ИСТОЧНИК KP.RU