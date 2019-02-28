2019-02-28T11:31:16+03:00
В мире

Трамп заявил, что США проведут инспекцию ядерных объектов Северной Кореи

Президент Соединенных Штатов отметил, что на территории КНДР "есть объекты, о которых люди не знают"
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент Соединенных Штатов добавил, что на территории КНДР находится гораздо больше ядерных объектов, чем было заявлено ранееПрезидент Соединенных Штатов добавил, что на территории КНДР находится гораздо больше ядерных объектов, чем было заявлено ранееФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сможет успешно провести инспекции ядерных объектов КНДР. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной итогам саммита США-КНДР в Ханое.

"У нас есть эти технологии, так что мы очень легко могли бы это сделать", - заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста агентства Sputnik. "Мы могли бы провести инспекции, как мы думаем, очень успешно", - отметил он.

Президент Соединенных Штатов добавил, что на территории КНДР находится гораздо больше ядерных объектов, чем было заявлено ранее. "Есть объекты, о которых люди не знают, но мы знаем", - отметил Трамп.

Саммит США-КНДР проходил 27-28 февраля в Ханое. Вторая по счету встреча представителей Вашингтона и Пхеньяна завершилась досрочно; в ходе пресс-конференции Дональд Трамп отметил, что между ним и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном возникли некоторые разногласия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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