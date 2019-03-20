Основной причиной авиапроисшествий в 2018 году стал человеческий фактор
Человеческий фактор остается основной причиной авиапроисшествий. К такому выводу пришел заместитель председателя Межгосударственного авиационного комитета Сергей Зайко, комментируя доклад МАК о состоянии безопасности полетов среди участников соглашения о гражданской авиации (12 стран, ранее входивших в состав СССР).
В документе говорится о том, что в 2018 году количество жертв авикатастроф в России увеличилось более чем вдвое по сравнению с 2017-м. При этом обстоятельства всегда разные, а вот факторы одни и те же.
"Как уже много раз говорилось, основным - более 75% случаев - остается так называемый человеческий фактор. Это - подготовка и экипажа, и технического персонала, и аэродромных служб, и т.д.", - цитирует "Ъ" Зайко.
Согласно его данным, за минувший год число авиапроисшествий в России возросло с 39 до 42, катастроф - с 20 до 22, а погибших в результате этих ЧП - с 51 до 128 человек. При этом в случае со всеми 12 странами наблюдается ухудшение показателей по чрезвычайным ситуациям с эксплуатацией тяжелых судов массой более 10 тон и резкое увеличение проблем с вертолетной техникой.
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ИСТОЧНИК KP.RU