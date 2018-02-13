Почему не надо испытывать страх перед полетами после авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье

13 Февр. 19:50 2018-02-13T21:44:40+03:00

В общем, друзья, нужно продолжать жить и летать и не думать о плохом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пилот, психолог, специалист по аэрофобии, руководитель центра «Летаем Без Страха» - о том, почему летать по небу необходимо

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Ужасные новости. Тяжело все это. И простым пассажирам, которые собираются сегодня куда-то лететь, сейчас тяжелее в три раза. Но увы, авиапроисшествия неизбежны. Как и любые другие происшествия. Вчера у однокурсника моей знакомой оторвался тромб, умер в 42 года. Такова жизнь - абсолютной безопасности нет нигде. Вопрос в вероятностях.

Вероятности в авиации как раз ниже в разы. Напомню, предпоследняя катастрофа с российским реактивным рейсовым самолётом случилась в 2013 году. Сейчас — 2018-й. То есть 4,5 года в российской рейсовой реактивной авиации ничего страшного не происходило. В мире коммерческие реактивные рейсы не разбивались с 19 мая 2016 года. И это при 40 миллионах (!) рейсов в год. Но навечно ноль рисков, увы, обеспечить невозможно.

Любое происшествие это всегда симбиоз многочисленных очень редких факторов. Здесь, очевидно , немаловажным фактором является редкий самолёт.

В массовых моделях все "синяки и шишки" уже набили. В редких — когда-то, увы, они ещё должны быть набиты. Это относится как к самим самолётам и возможным симбиозам неисправностей, так и к их алгоритмам пилотирования и тестированию и подготовке пилотов.

Опять же, это, возможно, станет одним из факторов, к которому, полагаю, добавится ещё много чего.

В общем, друзья, нужно продолжать жить и летать и не думать о плохом, поднимаясь по трапу самолета. Ибо авиация не перестаёт быть надёжной мега-системой из-за единичных происшествий. Наоборот, она становится ещё более надёжной, так как каждое происшествие дотошно разбирается, изучается и делаются выводы. Именно поэтому двух происшествий по одной и той же причине ещё никогда не случалось. Чудовищный симбиоз редчайших факторов. Могу заверить лишь в том , что причина будет установлена, выводы сделаны и больше такого никогда не произойдёт.

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