Официальная версия крушения АН-148 в Подмосковье: пилоты видели на датчиках «заниженную» скорость и пытались ее увеличить

13 Февр. 18:52 2018-02-14T01:17:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Стали известны предварительные выводы Межгосударственного авиационного комитета о причинах крушения Ан-148 в Подмосковье. Во вторник, 13 февраля, специалисты МАК завершили расшифровку параметрического бортового самописца с Ан-148. Того, который фиксирует в полете показания техники.

Причиной катастрофы, по всей видимости, стало неверное представление пилотов о скорости воздушного судна.

НАЧАЛ РАЗРУШАТЬСЯ ЕЩЕ В ВОЗДУХЕ...

- Комиссия МАК предварительно установила, что обогрев всех трех приемников воздуха полного давления находился в выключенном состоянии, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская Правда» (97,2 FM в Москве) заслуженный пилот СССР, бывший замминистра Гражданской авиации СССР Олег Смирнов.

Приемник полного давления - это такая небольшая «пика» на фюзеляже. Прибор определяет атмосферное давление и скорость движения воздуха - то есть, скорость полета. Данные передаются на приборную доску пилотов. Причем, датчики (они такие же, как спидометры в автомобилях, со стрелочками) есть и у командира, и у второго пилота. Обогрев приемников включается вручную (см. «Комментарий специалиста»).

И вот самолет с выключенным обогревом приемников пошел на разгон и оторвался от земли...

В момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолетаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Приемники забивает снегом, плюс самолет пересекал в момент подъема облачность, это тоже добавило, - продолжает Смирнов. - Приемники стали подавать неправильные сигналы по скорости в кабину экипажа, «занижая» скорость. Пилоты в облаках ничего не видят, они ориентируется на приборы, поэтому добавляют скорость, добавляют режим двигателей. В итоге экипаж настолько раскалил двигатели, что те стали разрушаться в полете. На высоте в 1300 метров самолет летел со скоростью 600 километров в час. На такой высоте на такой скорости истребители летают, но не гражданские самолеты. Это перегрузка!

В МАКе считают, что пилоты, пытаясь нагнать скорость, разогнали борт до запредельных значений. Это привело к повышенной вибрации - флаттеру, самолет начал разрушаться еще в воздухе. Это, кстати, может объяснить большой радиус разброса обломков.

Характеристики самолёта Ан-148Фото: Алексей СТЕФАНОВ

САМОЛЕТ ВОШЕЛ В ЗЕМЛЮ НА СКОРОСТЬ 800 КМ/Ч

Пока в МАК расшифровали только параметрический самописец. Речевой готовят к копированию.

- Пока сложно оценить общую картину случившегося, - продолжает Смирнов. - Например, пока непонятно, почему при сближении с землей, когда ее было видно уже визуально, пилоты не пытались избежать удара. По данным МАК, «Ан» на скорости в 800 километров в час вошел в землю с креном 25 градусов и под углом в 30 градусов. Фактически это было пике. Почему садились так? Я считаю, что после выхода из облаков все-таки был шанс совершить жесткую посадку и спасти какую-то часть людей. Но - увы - мы пока не знаем в деталях, что происходило в кабине пилотов, была ли у них в этот момент техническая возможность сократить угол падения.

- Странностей очень много. Помните, катастрофу Як-40 в Ярославле, где погибла хоккейная команда «Локомотив»? МАК установила, что во время взлета кто-то из пилотов по какой-то причине давил на тормоз. В истории с Ан-148 могла быть какая-то несогласованность действий между членами экипажа?

- Могла. Потому что параметрический самописец записывает показатели только датчика скорости командира экипажа. Что в этот момент видел второй пилот, мы пока не можем знать. Это станет ясно, когда специалисты расшифруют речевой самописец и наложат звук на показания приборов.

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета начали работу по расшифровке данных бортовых самописцев. Фото: МАК

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

На зарубежных самолетах обогрев включается автоматически

Почему летчики не включили обогрев приемников воздушного давления? Скорее всего, просто забыли...

- Во времена СССР это была очень частая проблема, - рассказал «КП» вице-президент профсоюза летного состава Олег Приходько. - Очень часто летчики забывали включать его. Потому что сделать это нужно перед самым взлетом, минут за 5. А в этот момент у летчика столько дел, что это может вылететь из головы. Ведь это маленький неприметный выключатель на самом верху панели. На зарубежных самолетах - на «Боингах», и «Эйрбасах» - обогрев приемников воздушного давления тоже можно забыть включить. Но там он все равно включится автоматически. А у нас... Раньше, даже в советские времена, некоторые самолеты специально дорабатывали, делали так, чтобы обогреватель включался автоматически. А тут сравнительно новый самолет и без этой важной опции! Да это анахронизм, я думаю, такие самолеты и в эксплуатацию принимать нельзя. Но сейчас, естественно, во всем обвинят летчиков...

Самолет АН-148, вылетевший из Домодедово в 11 февраля в 14.21 по московскому времени, через пять минут после взлета рухнул в ПодмосковьеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

За неделю похожие проблемы были у других экипажей

Примечательно, что проблемы с датчиками скорости во время последних снегопадов были зафиксированы далеко не впервые. 12 февраля, еще до того, как удалось найти «черные ящики» Ан-148, «Росавиация» распространила письмо с требованием обратить внимание на обледенение приемников давления. В этом письме указывается, что 4-5 февраля, в дни сильного снегопада, было зафиксировано семь инцидентов, связанных с некорректными показаниями скорости на самолетах типа RRJ-95B (это «Сухой-Суперджет»). Все инциденты произошли на начальном этапе полета, и во всех случаях экипажи приняли решение о возврате на аэродром. «По предварительным данным, после осмотров самолетов были обнаружены отложения льда на фюзеляже перед приемником воздушного давления», - говорится в письме «Росавиации».

Какая связь между катастрофой Ан-148 и инцидентами с семью «Супер-джетами»? Поскольку это лайнеры условно отечественного производства, не исключено, что системы измерения скорости и ее защиты от неблагоприятных погодных условий схожи. По крайней мере аналогичная катастрофа Ан-148 во время учебного полета 9 марта 2011 года по некоторым сведениям тоже произошла из-за неправильных показаний датчика скорости. Тогда пилоты тоже разогнали самолет, и он разрушился в воздухе. Тогда погибли 6 членов экипажа.

ОФИЦИАЛЬНО

- Данные предварительного анализа данных бортового самописца получены Следственным комитетом России, - сказала «КП» официальный представитель СКР Светлана Петренко. - В соответствии с предположениями представителей МАК фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления при выключенном состоянии систем их обогрева. Эти данные следствие будет рассматривать в совокупности с другими материалами уголовного дела, версия специалистов МАК будет проверяться наряду с другими.

КСТАТИ

Кто осматривает самолеты перед взлетом?

По словам вице-президента профсоюза летного состава Олега Приходько, все зависит от договора, заключенного между аэропортом и авиакомпанией. Если в аэропорту есть собственные технические службы, то это могут быть они. Если нет, то инженеры аэропорта.

- В данном случае на борту были собственные техники авиакомпании, так что основной осмотр, скорее всего, произвели они, - говорит Олег Приходько. - Но тем не менее техники «Домодедово» все равно проводят небольшой осмотр и дают «добро» на взлет. Правда, то, что обогрев приемников воздушного давления не включен, понять снаружи невозможно. Но если на них еще на аэродроме был лед, это должны были увидеть.

МЕЖДУ ТЕМ

Могло ли обломки Ан-148 разбросать в радиусе километра, если взрыв случился только после падения

В истории с крушением пассажирского Ан-148 в Подмосковье версию о теракте отвергли практически сразу. Сначала сообщили, что на обнаруженных фрагментах самолета следов взрывчатки не нашли. Затем с официальным заявлением выступил Следственный комитет (а в расследовании сейчас участвуют около сотни сотрудников СК): «Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолета». Тем не менее в соцсетях время от времени всплывают конспирологические версии о теракте (подробности)

СПИСОК ПОГИБШИХ В АВИАКАТАСТРОФЕ АН-148

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Экипаж разбившегося Ан-148: «У нас возникли проблемы. Через минуту мы вам скажем, связываемся с техсоставом...»

Пилоты обнаружили технические неполадки прямо перед взлетом. Появилась полная расшифровка переговоров борта с диспетчером (подробности)

ВЕРСИИ

Главные версии катастрофы Ан-148: человеческий фактор, отказ двигателя и погода

На борту лайнера был 71 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело (подробности)

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Три вопроса эксперту о загадках катастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Двое суток прошли с момента крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, которое унесло жизни 71 человека. По-прежнему в картине произошедшего остаются немало "белых пятен". По просьбе «Комсомольской правды» пилот первого класса, командир аэробуса А320 Андрей Литвинов прокомментировал некоторые неясные моменты, которые обсуждаются в СМИ и социальных сетях (подробности)