2019-03-20T23:06:45+03:00
Экономика

Курс доллара упал ниже 64 рублей впервые с августа

Рубль укрепил рост после принятых решений ФРС США
Екатерина БОЛГОВА
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Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августаДоллар упал ниже 64 рублей впервые с августаФото: REUTERS
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В среду, 20 марта, курс доллара США упал ниже 64 рублей, что произошло впервые с августа этого года.

Как свидетельствуют данные Московской биржи, на 21.22 по московскому времени доллар расчетами "завтра" опускался на 57 копеек до 63,82 рубля. Курс евро падал на 23 копейки , составив 72,83 рубля. Также курс доллара падал до 63,7 рубля, а курс евро достигал минимума с июля - 72,74 рубля.

Отметим, что рубль укрепил свой рост после принятых решений ФРС США, ранее в среду сохранившей базовую ставку на уровне 2,25-2,5% годовых. В результат заседания ФРС заявила о планах замедлить сокращение активов на своем балансе в мае и полностью остановить его в сентябре. Прогноз по росту ВВП США на текущий год понижен до 2,1% против прогнозируемых в декабре 2,3%, прогноз по инфляция на 2019 год снижен до 1,8% с 1,9%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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