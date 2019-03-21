2019-03-21T04:54:46+03:00
В мире

Трамп: США потратят на усовершенствование танков M-1 Abrams $6 миллиардов

Об этом глава Белого дома заявил во время визита на танкостроительный завод в штате Огайо
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американский танк M-1 AbramsАмериканский танк M-1 AbramsФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты в ближайшие три года потратят на усовершенствование танков M-1 Abrams шесть миллиардов долларов. Об этом во время своего визита на танкостроительный завод в городе Лайма (штат Огайо) заявил президент США Дональд Трамп.

«В течение следующих трёх лет мы инвестируем больше шести миллиардов долларов в усовершенствование и модификацию танков M-1 Abrams», - пообещал американский лидер, выступая перед рабочими завода.

«Это почти в два раза больше, чем сумма, потраченная предыдущей администрацией за восемь лет», - подчеркнул Дональд Трамп, выступление которого транслировалось на сайте Белого дома.

Напомним, как писал сайт kp.ru, нынешний хозяин Овального кабинета собирается в 2020 финансовом году (он в Штатах начнется 1 октября 2019 года) значительно увеличить бюджет Пентагона и потратить на военные нужды 750 миллиардов долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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