Трамп собирается увеличить бюджет Пентагона

СЕГОДНЯ 04:52 2019-03-09T05:03:57+03:00

Ожидается, что администрация президента США запросит у конгресса на военные расходы в 2020 году $750 миллиардов

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Президент США Дональд Трамп собирается в 2020 финансовом году (он в Штатах начнется 1 октября 2019 года) значительно увеличить бюджет Пентагона. Ожидается, что уже в понедельник, 11 марта, Белый дом опубликует проект оборонного бюджета, в котором запросит у конгресса на военные расходы 750 миллиардов долларов.

Об этом в пятницу сообщил информационный портал Axios со ссылкой на высокопоставленные источники в президентской администрации. По данным собеседников издания, 576 миллиардов долларов планируется направить на базовые расходы американского военного ведомства, а остальную часть суммы – на финансирование зарубежных операций. Портал отмечает, что увеличение трат на нужды Вооруженных сил, скорее всего, вызовет недовольство демократов в конгрессе.

Стоит отметить, что оборонный бюджет США на текущий финансовый год, как писал сайт kp.ru, составил 716 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU