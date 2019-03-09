2019-03-09T05:03:57+03:00
В мире

Трамп собирается увеличить бюджет Пентагона

Ожидается, что администрация президента США запросит у конгресса на военные расходы в 2020 году $750 миллиардов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп собирается в 2020 финансовом году (он в Штатах начнется 1 октября 2019 года) значительно увеличить бюджет Пентагона. Ожидается, что уже в понедельник, 11 марта, Белый дом опубликует проект оборонного бюджета, в котором запросит у конгресса на военные расходы 750 миллиардов долларов.

Об этом в пятницу сообщил информационный портал Axios со ссылкой на высокопоставленные источники в президентской администрации. По данным собеседников издания, 576 миллиардов долларов планируется направить на базовые расходы американского военного ведомства, а остальную часть суммы – на финансирование зарубежных операций. Портал отмечает, что увеличение трат на нужды Вооруженных сил, скорее всего, вызовет недовольство демократов в конгрессе.

Стоит отметить, что оборонный бюджет США на текущий финансовый год, как писал сайт kp.ru, составил 716 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нью-йоркский небоскреб Chrysler Building продадут намного дешевле его стоимости
В Стамбуле полицейские применили слезоточивый газ против участниц марша «Ночь феминисток»
Трамп 19 марта примет в Белом доме нового президента Бразилии
США заявили о непричастности к блэкауту в Венесуэле
Пожар в районе Нового Арбата в Москве потушен
Из-за отключения электричества в одной из больниц Венесуэлы умерли 15 детей
Глава Минобороны Чехии назвал Россию одной из главных угроз для НАТО
8 марта в Испании прошла забастовка феминисток
Пентагон вновь пригрозил Турции санкциями за покупку С-400
Министр ВВС США объявила об уходе с поста
Гуаидо заявил, что в отключении электричества виноваты власти Венесуэлы
Премьер Италии: «Мы работаем над отменой санкций против России»
Спецпредставитель США по Венесуэле не сомневается в уходе Мадуро