2019-03-21T11:11:32+03:00
Происшествия

Пассажирский автобус въехал в пешеходов в Стамбуле

В результате происшествия есть пострадавшие [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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В Стамбуле автобус въехал в пешеходовВ Стамбуле автобус въехал в пешеходовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В одном из районов Стамбула пассажирский автобус врезался в пешеходов. В результате аварии пострадали люди.

Ччисло пострадавших, как передает ТАСС, в настоящий момент не уточняется.

На юге Москвы, как ранее писал сайт kp.ru, произошла авария с участием пяти легковых автомобилей. В результате ДТП погиб один человек, еще один с травмами был доставлен в больницу. Сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на место происшествия, устанавливают обстоятельства и причины столкновения.

Также массовая авария минувшей ночью произошла на заснеженной трассе в Уссурийске. Из-за невнимательности одного водителя пострадали сразу три автомобиля. По предварительной информации, виновником стал рулевой авто марки Toyota Carina, выезжавшей со второстепенной дороги и не пропустившей Toyota Prius, которая ехала по главной. От удара последний вылетел на полосу, предназначенную для встречного движения, где там уже двигался автомобиль марки Nissan Bluebird. Ситуацию усугубил также сильный снегопад.

Информация о пострадавших пока отсутствует. В обстоятельствах аварии ещё предстоит разобраться сотрудникам полиции.

Автобус протаранил пешеходов в Стамбуле, есть пострадавшие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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