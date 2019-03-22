2019-03-22T11:16:07+03:00
В мире

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» на полигон для испытаний

По мнению американских экспертов, это свидетельствует о том, что Москва сделала разработку гиперзвукового оружия приоритетом [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Пуск ракеты «Кинжал»Пуск ракеты «Кинжал»Фото: кадр с видео
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В пятницу, 22 марта, появилась информация о том, что американская разведка получила сведения о переброске почти 20 российских ракет «Кинжал» на полигон для очередных испытаний.

По мнению источников CNBC, осведомленных о содержании ряда разведывательных докладов в США, передислокация ракет свидетельствует о том, что Москва сделала разработку гиперзвукового оружия приоритетом. «Это свидетельствует о наличии у них (россиян) амбиций развивать эти вооружения и о том, что они сделали приоритетом именно данную программу», - сказал один из собеседников телеканала.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в марте прошлого года Россия показала ракету «Кинжал» в деле. Тогда американца поняли, что новое супероружие, о котором говорил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию , оказалось совсем не блефом, а грозной реальностью.

В России провели учебный пуск гиперзвуковой ракеты комплекса Кинжал .Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне

ИСТОЧНИК KP.RU

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