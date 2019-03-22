На Ямале совершил жесткую посадку пассажирский вертолет

СЕГОДНЯ 12:31 2019-03-22T12:31:54+03:00

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В Ямало-Ненецком автономном округе примерно в 150 км от Нового Уренгоя совершил жесткую посадку пассажирский вертолет Ми-8. На борту находились 23 человека – 20 пассажиров и 3 члена экипажа, никто в результате происшествия не пострадал.

"Вертолет Ми-8 при взлете в примерно 150 километрах от Нового Уренгоя зацепился, в результате упал, у него отвалился хвост. На борту было 20 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал", - сообщил ТАСС.

Вертолет, как уточняется, принадлежит авиакомпаниии "Ямал".

1 марта, как ранее писал сайт kp.ru, в экстренные службы Московской области поступило сообщение о падении вертолета. Информация спасателям поступила от мужчины, который представился пилотом воздушного судна. После того, как был проведен осмотр территории, никаких следов «авиакатастрофы» не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU