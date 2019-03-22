2019-03-22T12:00:10+03:00
Экономика

Аналитик объяснил, почему «Газпром» ищет пути в обход Украины

Схема поставок будет налажена уже к 2020 году
Елена АКИМОВА
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Россия и Венгрия договорились о транзите газаРоссия и Венгрия договорились о транзите газаФото: REUTERS
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Россия и Венгрия наладят поставки российского газа. Даже если Киев не придет к соглашению с Москвой, то транзит будет организован в обход Украины. Схема поставок должна быть налажена к 2020 году благодаря газопроводу «Турецкий поток», который придет в страну через территорию Болгарии и Сербии.

- Украина, конечно, будет усиленно бороться с запуском газопровода, но надо помнить, что есть Северный поток-2”, есть “Турецкий поток-2”. Самостоятельно Киев не сможет добиться никаких результатов, если не будет сильных санкций со стороны США. Плюс есть ее восточноевропейские соседи, которые традиционно поддерживают Украину в этом направлении, - прокомментировал ИА «НСН» президент Российского газового союза Сергей Чижов.

В 2019 году между Москвой и Киевом заканчивается договор на транзит газа в Европу. В «Газпроме» начали уведомлять страны, граничащие с Украиной, о прекращении транзита через территорию незалежной с начала 2020 года.

Такие действия российской компании вполне логичны, уверен украинский политолог и экономист Александр Дудчак. Эксперт отмечает, что никаких усилий для ведения переговоров в Киеве не предпринимают, и, логично, что «Газпром» не может «у моря погоды».

Ранее сообщалось, что в пятницу, 22 марта, министр иностранных дел и торговли Венгрии Питер Шиярто рассказал о своих переговорах с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. По его словам, в ходе состоявшейся встречи удалось договориться о том, что Россия будет поставлять газ в Венгрию после 2019 года даже в том случае, если Москва и Киев не достигнут договоренностей о газовом транзите.

ИСТОЧНИК KP.RU

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