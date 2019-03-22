Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины

СЕГОДНЯ 07:43 2019-03-22T07:43:32+03:00

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В пятницу, 22 марта, министр иностранных дел и торговли Венгрии Питер Шиярто рассказал о своих переговорах с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. По его словам, в ходе состоявшейся встречи удалось договориться о том, что Россия будет поставлять газ в Венгрию после 2019 года даже в том случае, если Москва и Киев не достигнут договоренностей о газовом транзите.

«Сегодня генеральный директор "Газпрома" и я пришли к соглашению, что "Газпром" будет поставлять газ в Венгрию в следующем году независимо от транзитного соглашения по газу между Украиной и Россией», - приводит слова венгерского дипломата официальный сайт МИД страны.

Стоит отметить, что срок действия транзитного соглашения между Москвой и Киевом истекает в конце 2019 года, а новый договор пока не заключен.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в марте стало известно, что с 1 января 2020 года «Газпром» прекратит транзит газа по Трансбалканскому коридору, по которому голубое топливо через Украину, Молдавию и Румынию поставляется в Болгарию и далее в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU