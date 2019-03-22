Песков: Путин не планирует посещать Кемерово в годовщину трагедии в «Зимней вишне»
В пятницу, 22 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что глава нашего государства Владимир Путин не планирует посещать Кемерово в годовщину пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня».
«Нет», - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов, готовится ли такая поездка. Таким образом, Песков опроверг ранее появившиеся в ряде СМИ сообщения, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта прошлого года. По последним данным, в результате того ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
400 фейков кемеровского пожара: Почему люди так легко поверили в большую ложь после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня»
Наш спецкор Ульяна Скойбеда - о том, почему именно эта трагедия так быстро обрастала слухами и сплетнями и кому это было выгодно (подробности)
Новое видео пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".
ИСТОЧНИК KP.RU