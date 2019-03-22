Песков: Путин не планирует посещать Кемерово в годовщину трагедии в «Зимней вишне»

СЕГОДНЯ 13:27 2019-03-22T13:27:07+03:00

Пожар в торговом центре, который унес жизни 60 человек, произошел 25 марта прошлого года [видео]

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В пятницу, 22 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что глава нашего государства Владимир Путин не планирует посещать Кемерово в годовщину пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня».

«Нет», - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов, готовится ли такая поездка. Таким образом, Песков опроверг ранее появившиеся в ряде СМИ сообщения, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта прошлого года. По последним данным, в результате того ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/645670" frameborder="0"></iframe> Новое видео пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".

ИСТОЧНИК KP.RU