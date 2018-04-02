400 фейков кемеровского пожара: Почему люди так легко поверили в большую ложь после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня»

СЕГОДНЯ 12:35 2018-04-02T13:05:00+03:00

И в этой мутной воде кто-то делает своё дело. Разное. Грязное. Вбрасывает ложь, помои и яд, и ждёт: как отреагирует общество? Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Наш спецкор Ульяна Скойбеда - о том, почему именно эта трагедия так быстро обрастала слухами и сплетнями и кому это было выгодно [видео]

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Наша власть боится протестов. Старается их гасить, не допускать. Глушить и успокаивать - я это видела в реале, на площади перед Кемеровской администрацией.

Проблема в том, что митинги сегодня идут не только на улицах, но в соцсети и мессенджерах. Это людское море криков бушует сутками, не останавливаясь, в нем невозможно или трудно доказать правду, оно меняется по законам бегущей толпы. В нем предпочтительнее лгать: ложь ярче (чем чудовищнее, тем скорее в неё верят, спасибо за формулировку, доктор Геббельс), и получается: самые яркие лгуны воздействуют на принятие властью решений.

Перед кемеровской администрацией бушевал митингФото: Ульяна СКОЙБЕДА

Я перечислю все фейки Кемеровского пожара и покажу, куда они привели нас.

Трупов 400, власть их прячет на хладокомбинате, у родственников сожжённых берут подписку о неразглашении (скрывают!), у жителей окрестных домов изымают телефоны (искали съемки пожара).

Сюда же: Тулеев на пожар не приехал (его вообще-то министр МЧС просил: не мешайте, там каждая минута важна), "Деток заперли, они звонили, что их заперли, билетерши были в сауне!", - это день первый, второй, третий.

Билетёрш, кстати, в тот момент запросто могли линчевать.

Тулеев перечислил однодневный заработок (как так можно лгать-то?), не встал на митинге (все в Кузбассе знают: он ввернулся из Германии на инвалидном кресле), обозвал родственников бузотёрами (родственников на митинге правда почти не было) - день четвёртый, пятый.

На похоронах членов семьи МосколенкоФото: Ульяна СКОЙБЕДА

Полился поток информационных фекалий с обвинениями в трусости - это Амана, который трижды шёл к террористам и освобождал заложников - и бездушии: человека, у которого сгорела в этом проклятом третьем кинозале родственница.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/645401" frameborder="0"></iframe> Аман Тулеев: от пожара до отставки.После пожара в Кемерово, губернатор Аман Тулеев попросил освободить его от должности. Мы собрали хронику событий

Я специально смотрела, кто глумился больше всего: блогеры из Москвы и Волгограда патриотической направленности. Не зная и не принимая правды , своей ложью и плевками они решили судьбу Кузбасса, устранив, по факту последнего социалиста-губернатора, устроившего у себя патерналистский анклав по типу СССР.

Красные идиоты сняли красного. Моськи - слона. Всем - премию Дарвина.

Нравится такая ситуация, когда решения, непосредственно вас касающиеся, будут приниматься с голоса посторонних неинформированных, но горластых и предвзятых?

Тулеева обвиняли и в трусости и в бездушииФото: GLOBAL LOOK PRESS

Нравится, конечно!

Если вы заказчик или дирижер в этом хоре.

Скрепя сердце, должна констатировать: в освещении трагедии СМИ были почти выключены из распространения информации.

Это не "Курск", когда на нас смотрели с безумной надеждой: "Они ещё живы, стучат, напишите, спасайте!!!", - и не Беслан: "Мой мальчик так хотел жить, пусть никогда больше не будет так...".

Здесь родственники попросили оградить их от прессы, а сами начали вещать в прямом эфире в Инстаграм, стали сами-себе-рупоры правды.

СМИ, высунув язык, бегали и проверяли фейки, а СК сливал эксклюзив не им, а в Телеграм и родственникам погибших, которые тут же начинали вести эфир в интернете.

При этом, как непрофессионалы, они плодили еще фейки: тот же Игорь Востриков рассказывал и про "всех погибших нашли в кинозале" (откровенная неправда), и обвинял невинных людей в том, что они подставные, потом извинялся.

Мне скажут: так ведь СМИ тоже петляют, дают то одну, то другую версию.

Последствия пожара в торговом центреФото: Кирилл ЧАЩИН

Но мы говорим, что это версия, мы её проверяем, нас этому учили, у нас есть этика и правила.

У нас, я извиняюсь, есть мозги - в отличие от убитых горем дилетантов, которые говорят, что власть убила детей, потому что тушила не вертолётами, а водой, и называют отсутствие краски в школьном принтере в штабе преступной халатностью.

Кончилась эра СМИ. Настала эра хаоса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644984" frameborder="0"></iframe> «Я виртуальный народный мститель!» - зачем пранкер лгал о 300 жертвах пожара.«Россияне не заслуживают сочувствия», - украинский пранкер, запустивший слух о 300 жертвах пожара в Кемерове, объяснил свои мотивы. И обещал продолжить провокации на трагедиях.

И в этой мутной воде кто-то делает своё дело. Разное. Грязное. Вбрасывает ложь, помои и яд, и ждёт: как отреагирует общество? А как власть на реакцию общества?

Профессиональные журналисты - пятая нога в этом танце глупости, истеричности, подлости, эмоций, заблуждений и страсти.

Одна баба сказала - как основной источник массовой информации.

Королевство кривых зеркал.

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«Комсомолка» разоблачила украинского пранкера, объявившего награду в 12 миллионов за поимку себя

Сотни репостов, тысячи ретвитов. Даже некоторые уважаемые журналисты повелись на объявление, написанное от лица родственника жертв пожара в Кемерове:

«Награда 12 миллионов рублей. Разыскивается!!! Украинский пранкер под псевдонимом Евгений Вольнов». Вольнов, он же Никита Кувиков, в первые часы после пожара в Кемерове, распространял фейк о 300 погибших. Он обзванивал морги от имени майора МЧС, приказывая готовиться к приему сотен трупов. И связывался с ритуальными конторами, заказывая 300 гробов. Слухи по городу расползлись быстро (подробности)

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Родственники потерпевших не верят в официальную цифру - 64 погибших - и утверждают: их 300 или 400.

Несколько тысяч человек под статуей Ленина кричат в голос: «Вы с пеплом вывозите тела, вывезете их и выбросите! Три кинозала были битком, 300 человек или 400, правду говорите, сколько там погибших?», «Прав-ду! Прав-ду!» - подхватывает толпа - и снова: «У-бий-цы!» (подробности)

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