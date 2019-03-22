2019-03-22T14:23:51+03:00
Политика

Москва и Дамаск создадут крымско-сирийскую судоходную компанию

Об этом рассказал «КП» постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов
Михаил ЗУБОВ
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Тех, кто идет из крымских портов в Сирию санкции не волнуютТех, кто идет из крымских портов в Сирию санкции не волнуютФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Москва и Дамаск создадут крымско-сирийскую судоходную компанию. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов.

По словам Мурадова, доставлять в Сирию товары морским транспортом затруднительно, потому что суда, посетившие сирийские порты, попадают под санкции. Но крымские порты находятся под таким же санкционным давлением, как и сирийские. Те корабли, которые ходят в Крым, уже ничего не потеряют, если пойдут в Сирию.

«Из Новороссийска судам трудно идти в Сирию потому что их потом не пустят в другие порты. А тех, кто идет из крымских портов в Сирию, это уже не волнует. И везите любую продукцию, какую хотите. Мы открываем это окно: создаем крымско-сирийский торговый дом и крымско-сирийскую судоходную компанию. Эти инструменты дадут нам возможность и в Сирию все беспрепятственно перевозить, и крымскую экономику поднимать. Для нас сирийское направление — важное в антисанкционной политике», - сказал Мурадов.

Подробности в интервью на сейте KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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