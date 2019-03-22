Первая пятилетка Крыма в России: насколько санкции портят жизнь полуострова и что может помешать ему стать самым процветающим регионом страны

Если вспомнить о традициях ударных пятилеток, то первая всегда была посвящена восстановлению, а вторая становилась решающей и прорывной. Насколько надежный фундамент для будущего развития Крыма заложен за первые пять лет после возвращения в Россию? И что может помешать полуострову превратиться в самый процветающий регион нашей страны? На эти вопросы отвечает постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов.

БИЛИ ПО ЛЮДЯМ

- Давайте начнем с больного: насколько санкции портят жизнь гражданам Крыма?

- Существуют санкции, которые направлены против всей России, но есть еще и тотальная блокада Крыма. Она лишена любой человечности и нацелена на то, чтобы наказать жителей республики за то, что они «не так» проголосовали на референдуме, который был проведен безупречно, в соответствии с международными стандартами. К Крыму были применены такие зверские санкции, как лишение воды. В 2014 году, несмотря на предложение республики платить за воду очень серьезные деньги, буквально десятки миллионов долларов, соседнее государство закопало свой канал, и у нас погибли сельскохозяйственные посевы на севере полуострова. Рисовая отрасль прекратила свое существование в Крыму, очень осложнилось выращивание кукурузы, подсолнечника и многих других культур. Хозяйства Крыма стали переходить с влаголюбивых культур на устойчивые к засушливой погоде - сорта пшеницы и ячменя, которые растут на Целине и в поволжских степях. На это потратили полтора-два года и понесли большие потери.

Георгий Мурадов. Фото: пресс-служба правительства Республики Крым

Вторая бандитская акция — это подрыв линий электропередач на юге Украины, которые давали полуострову 80% электроэнергии. Сделано это было умышленно, под зиму, в конце ноября, чтобы нанести наибольший ущерб именно людям. В это время на операционных столах в больницах были пациенты, дети - в школах и садиках. Пришлось срочно поставлять тысячи генераторов, ударными темпами за 4-5 месяцев строить энергомост, но гуманитарные потери все равно оказались очень большими. И это все замалчивалось или поддерживалось западными союзниками киевской власти.

Пересохший Северо-Крымский каналФото: Алексей ГАЙДУКОВ

Очень серьезный санкционный удар был нанесен введением запрета на поездки крымчан в страны ЕС. А вы посмотрите на национальный состав Крыма: греки, болгары, немцы, итальянцы, эстонцы… У них есть родственники за границей, происходит разрушение родственных и семейных связей, что впрямую нарушает хельсинкский заключительный акт 1975 года. То, за что боролась демократическая Европа, она сама же и нарушила. Это — больная тема для ЕС, потому что они зафиксировали запрет письменно, то есть оставили доказательство того, что нарушают демократические принципы и конвенции. Под запрет поставили и наши порты, и аэропорт, и посещение Крыма иностранными официальными делегациями.

Вторая бандитская акция — это подрыв линий электропередач на юге УкраиныФото: REUTERS

Но граждане ЕС, политические деятели, правозащитники и предприниматели все равно стали приезжать в Крым, мы насчитали за 5 лет более 800 неофициальных делегаций. Потому что люди интересуются: что тут у нас происходит и почему на Крым наложены санкции? Прошлый год оказался рекордным с точки зрения туризма: из 7 миллионов отдыхающих иностранцев был миллион. Сотни тысяч граждан Украины приезжает отдохнуть, хотя им создали проблемы на границе с той стороны и многие едут не через перешеек, а через российскую территорию и Керченский мост.

Таким образом, со всеми проблемами Крым справился, но то, что нашему населению пытаются нанести прямой ущерб — это факт.

КРЫМСКОЕ ОКНО

- Насколько бьет по туризму запрет иностранным судам входить в крымские порты?

- Запрет распространяется не только на иностранные суда. Даже если российский корабль заходил в порт Крыма и пошел дальше за границу — его тоже могут задержать. То же самое с аэропортом. США запрещает что-то не только своим гражданам, а всему миру, и такими действиями наносится ущерб всем международным отношениям. Это первыми стали осознавать европейцы. Приезжая к нам на ялтинский международный экономический форум, они практически всегда поднимают вопрос тупикового характера антикрымских санкций. Раньше это недовольство росло только в среде предпринимателей, сейчас уже выходит на уровень парламентов и правительств. Идет подготовка к тому, чтобы консолидированно группой государств выступить за отмену санкций. И австрийцы, и венгры, и итальянцы к этому двигаются, парламент Кипра принял заявление против антироссийских санкций. Таким образом создается движение в нашу поддержку. Три года назад на ялтинском форуме было высказано предложение о создании международной ассоциации друзей Крыма. И друзья Крыма выдвинули прекрасную идею: попросить российское руководство открыть «крымское окно». Те продовольственные товары, которые в связи с санкциями запрещено ввозить в Россию, - разрешить ввозить через Крым. Таким образом де-факто Крым будет признан европейским бизнесом.

Запрещенные для ввоза в Россию польские яблоки можно было бы беспрепятственно доставлять в Крым и там перерабатывать в соки и детское питаниеФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я правильно понял идею: Россия запретила польские яблоки, но через Крым их ввозить можно?

- Да, ввозите ваши яблоки. А в Крыму расположены предприятия по производству яблочного сока, детского питания… Представляете, как хорошо! И их предприниматели фактически легализуют для себя Крым, раз уж через него торгуют с Россией. Вот такое может быть гуманное и политически хитрое решение. И идей, которые идут в обход санкций, наши зарубежные друзья высказывают много, нужно нам самим внимательнее к ним прислушиваться.

ЗАЧЕМ КРЫМУ СИРИЯ

- На ялтинском форуме будет большая сирийская делегация. Откуда взялась идея крымско-сирийского сотрудничества?

- И Крым, и Сирия — глубоко заблокированные санкциями регионы. Мы в этом смысле товарищи по несчастью. Но нам теперь ничто не мешает напрямую выстраивать экономические отношения, торговлю, грузоперевозки. Сирия переходит в режим пост-военного восстановления, а из Новороссийска судам трудно идти в Сирию потому что их потом не пустят в другие порты. А тех, кто идет из крымских портов в Сирию, это уже не волнует. И везите любую продукцию, какую хотите. Мы открываем это окно: создаем крымско-сирийский торговый дом и крымско-сирийскую судоходную компанию. Эти инструменты дадут нам возможность и в Сирию все беспрепятственно перевозить, и крымскую экономику поднимать. Для нас сирийское направление — важное в антисанкционной политике.

Тех, кто идет из крымских портов в Сирию санкции не волнуютФото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРЕДАТЕЛЬСТВО БАНКИРОВ

- Что по силам создать в Крыму во «второй пятилетке»?

- Фундамент для бурного развития заложен: создана базисная инфраструктура. Мост действует, строительство основных трасс завершается. Большое количество школ, больниц, детских садов приведены в порядок. Есть логистические центры. Это создает хорошие условия для бизнеса, который всегда в первую очередь смотрит на инфраструктуру. Если она есть — значит работать можно. Вот автомобильную дорогу ввели — у нас на 26% вырос туризм. Железную дорогу откроем — будет еще больший рост. Заявки на наши туристические объекты в начинающемся сезоне уже на 18% выше, чем в прошлом рекордном году.

Откроем железную дорогу — повезем по ней грузы в порты Керчи, Феодосии, Севастополя. Порты начнут работать. Система, на которой можно базироваться, создана, и Крым может становиться транспортным узлом, он же в центре Черного моря стоит.

Крым в новом качестве интересен и для российских инвесторов, и для иностранных. Но как осуществляются инвестиции сегодня: все через какие-то боковые структуры, посредников, которые не обладают мировой известностью. Потому что многие известные коммерсанты боятся попасть под режим санкций. Особенно грустно, что боятся наши, российские.

С открытием Крымского моста на 26% вырос туризмФото: Василий БАТАНОВ

Заметьте: такие мировые сети, как Ашан, Metro в Крыму работают и ничего им не страшно; никто их не трогает и не наказывает. Но ни одной российской (ни Перекрестка, ни Магнолии) в Крыму нет.

Тоже касается банков. Если бы все крупные российские банки вошли в Крым одновременно, то им бояться было бы нечего. Потому что невозможно поставить под санкции все банки нашей страны: мировая экономика рухнет. Будет всемирный коллапс. Все это понимают, но в Крым не входят. Мое объяснение простое: боятся персональных санкций конкретные люди, руководители этих банков и предприятий. У них, может быть, недвижимость где-то на Западе есть, и семья там живет, и какие-нибудь яхты и самолеты. Они боятся этого всего лишиться. Я это только так могу объяснить, иного объяснения нет. Но хочу высказать свое мнение: раньше или позже этих людей все равно настигнет этот меч. Если мы все не будем сплоченными в противостоянии антироссийской агрессии, то всех по одному вырежут. Этому история учит.

Нерешительность банкиров мешает развитию, потому что приезжают те или иные инвесторы и спрашивают: «А как бы нам через Сбербанк или ВТБ, или другой крупный банк с государственным участием, с которыми мы привыкли работать, вести расчеты»? А нам приходится отвечать, что это сложно. И расчеты в валюте из Крыма сложно вести.

- Как развивается промышленность на полуострове?

- Она большой рывок сделала за эти пять лет. В 2,5 раза увеличилось производство. Очень динамично растет производство строительных и отделочных материалов, химическая промышленность по-прежнему сильная. Предприятия Крыма очень востребованы для российской оборонки.

Конечно же развивается производство муки, макаронной продукции, вина, коньячных изделий. Все известные зарубежные виноделы говорят о давно известном уникальном характере земель Крыма для выращивания сортов винограда, из которых делаются лучшие вина.

Все это работает, но могло бы работать эффективнее.

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