2019-03-22T16:03:35+03:00
Политика

Первая пятилетка Крыма в России: насколько санкции портят жизнь полуострова и что может помешать ему стать самым процветающим регионом страны

На вопросы "КП" ответил постпред Крыма при президенте, зампредседателя Совета министров Республики Георгий Мурадов
Михаил ЗУБОВ
Поделиться:
Все известные зарубежные виноделы говорят о давно известном уникальном характере земель Крыма для выращивания сортов виноградаВсе известные зарубежные виноделы говорят о давно известном уникальном характере земель Крыма для выращивания сортов виноградаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Если вспомнить о традициях ударных пятилеток, то первая всегда была посвящена восстановлению, а вторая становилась решающей и прорывной. Насколько надежный фундамент для будущего развития Крыма заложен за первые пять лет после возвращения в Россию? И что может помешать полуострову превратиться в самый процветающий регион нашей страны? На эти вопросы отвечает постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов.

БИЛИ ПО ЛЮДЯМ

- Давайте начнем с больного: насколько санкции портят жизнь гражданам Крыма?

- Существуют санкции, которые направлены против всей России, но есть еще и тотальная блокада Крыма. Она лишена любой человечности и нацелена на то, чтобы наказать жителей республики за то, что они «не так» проголосовали на референдуме, который был проведен безупречно, в соответствии с международными стандартами. К Крыму были применены такие зверские санкции, как лишение воды. В 2014 году, несмотря на предложение республики платить за воду очень серьезные деньги, буквально десятки миллионов долларов, соседнее государство закопало свой канал, и у нас погибли сельскохозяйственные посевы на севере полуострова. Рисовая отрасль прекратила свое существование в Крыму, очень осложнилось выращивание кукурузы, подсолнечника и многих других культур. Хозяйства Крыма стали переходить с влаголюбивых культур на устойчивые к засушливой погоде - сорта пшеницы и ячменя, которые растут на Целине и в поволжских степях. На это потратили полтора-два года и понесли большие потери.

Георгий Мурадов. Фото: пресс-служба правительства Республики Крым

Георгий Мурадов. Фото: пресс-служба правительства Республики Крым

Вторая бандитская акция — это подрыв линий электропередач на юге Украины, которые давали полуострову 80% электроэнергии. Сделано это было умышленно, под зиму, в конце ноября, чтобы нанести наибольший ущерб именно людям. В это время на операционных столах в больницах были пациенты, дети - в школах и садиках. Пришлось срочно поставлять тысячи генераторов, ударными темпами за 4-5 месяцев строить энергомост, но гуманитарные потери все равно оказались очень большими. И это все замалчивалось или поддерживалось западными союзниками киевской власти.

Пересохший Северо-Крымский канал Фото: Алексей ГАЙДУКОВ

Пересохший Северо-Крымский каналФото: Алексей ГАЙДУКОВ

Очень серьезный санкционный удар был нанесен введением запрета на поездки крымчан в страны ЕС. А вы посмотрите на национальный состав Крыма: греки, болгары, немцы, итальянцы, эстонцы… У них есть родственники за границей, происходит разрушение родственных и семейных связей, что впрямую нарушает хельсинкский заключительный акт 1975 года. То, за что боролась демократическая Европа, она сама же и нарушила. Это — больная тема для ЕС, потому что они зафиксировали запрет письменно, то есть оставили доказательство того, что нарушают демократические принципы и конвенции. Под запрет поставили и наши порты, и аэропорт, и посещение Крыма иностранными официальными делегациями.

Вторая бандитская акция — это подрыв линий электропередач на юге Украины Фото: REUTERS

Вторая бандитская акция — это подрыв линий электропередач на юге УкраиныФото: REUTERS

Но граждане ЕС, политические деятели, правозащитники и предприниматели все равно стали приезжать в Крым, мы насчитали за 5 лет более 800 неофициальных делегаций. Потому что люди интересуются: что тут у нас происходит и почему на Крым наложены санкции? Прошлый год оказался рекордным с точки зрения туризма: из 7 миллионов отдыхающих иностранцев был миллион. Сотни тысяч граждан Украины приезжает отдохнуть, хотя им создали проблемы на границе с той стороны и многие едут не через перешеек, а через российскую территорию и Керченский мост.

Таким образом, со всеми проблемами Крым справился, но то, что нашему населению пытаются нанести прямой ущерб — это факт.

КРЫМСКОЕ ОКНО

- Насколько бьет по туризму запрет иностранным судам входить в крымские порты?

- Запрет распространяется не только на иностранные суда. Даже если российский корабль заходил в порт Крыма и пошел дальше за границу — его тоже могут задержать. То же самое с аэропортом. США запрещает что-то не только своим гражданам, а всему миру, и такими действиями наносится ущерб всем международным отношениям. Это первыми стали осознавать европейцы. Приезжая к нам на ялтинский международный экономический форум, они практически всегда поднимают вопрос тупикового характера антикрымских санкций. Раньше это недовольство росло только в среде предпринимателей, сейчас уже выходит на уровень парламентов и правительств. Идет подготовка к тому, чтобы консолидированно группой государств выступить за отмену санкций. И австрийцы, и венгры, и итальянцы к этому двигаются, парламент Кипра принял заявление против антироссийских санкций. Таким образом создается движение в нашу поддержку. Три года назад на ялтинском форуме было высказано предложение о создании международной ассоциации друзей Крыма. И друзья Крыма выдвинули прекрасную идею: попросить российское руководство открыть «крымское окно». Те продовольственные товары, которые в связи с санкциями запрещено ввозить в Россию, - разрешить ввозить через Крым. Таким образом де-факто Крым будет признан европейским бизнесом.

Запрещенные для ввоза в Россию польские яблоки можно было бы беспрепятственно доставлять в Крым и там перерабатывать в соки и детское питание Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запрещенные для ввоза в Россию польские яблоки можно было бы беспрепятственно доставлять в Крым и там перерабатывать в соки и детское питаниеФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я правильно понял идею: Россия запретила польские яблоки, но через Крым их ввозить можно?

- Да, ввозите ваши яблоки. А в Крыму расположены предприятия по производству яблочного сока, детского питания… Представляете, как хорошо! И их предприниматели фактически легализуют для себя Крым, раз уж через него торгуют с Россией. Вот такое может быть гуманное и политически хитрое решение. И идей, которые идут в обход санкций, наши зарубежные друзья высказывают много, нужно нам самим внимательнее к ним прислушиваться.

ЗАЧЕМ КРЫМУ СИРИЯ

- На ялтинском форуме будет большая сирийская делегация. Откуда взялась идея крымско-сирийского сотрудничества?

- И Крым, и Сирия — глубоко заблокированные санкциями регионы. Мы в этом смысле товарищи по несчастью. Но нам теперь ничто не мешает напрямую выстраивать экономические отношения, торговлю, грузоперевозки. Сирия переходит в режим пост-военного восстановления, а из Новороссийска судам трудно идти в Сирию потому что их потом не пустят в другие порты. А тех, кто идет из крымских портов в Сирию, это уже не волнует. И везите любую продукцию, какую хотите. Мы открываем это окно: создаем крымско-сирийский торговый дом и крымско-сирийскую судоходную компанию. Эти инструменты дадут нам возможность и в Сирию все беспрепятственно перевозить, и крымскую экономику поднимать. Для нас сирийское направление — важное в антисанкционной политике.

Тех, кто идет из крымских портов в Сирию санкции не волнуют Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тех, кто идет из крымских портов в Сирию санкции не волнуютФото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРЕДАТЕЛЬСТВО БАНКИРОВ

- Что по силам создать в Крыму во «второй пятилетке»?

- Фундамент для бурного развития заложен: создана базисная инфраструктура. Мост действует, строительство основных трасс завершается. Большое количество школ, больниц, детских садов приведены в порядок. Есть логистические центры. Это создает хорошие условия для бизнеса, который всегда в первую очередь смотрит на инфраструктуру. Если она есть — значит работать можно. Вот автомобильную дорогу ввели — у нас на 26% вырос туризм. Железную дорогу откроем — будет еще больший рост. Заявки на наши туристические объекты в начинающемся сезоне уже на 18% выше, чем в прошлом рекордном году.

Откроем железную дорогу — повезем по ней грузы в порты Керчи, Феодосии, Севастополя. Порты начнут работать. Система, на которой можно базироваться, создана, и Крым может становиться транспортным узлом, он же в центре Черного моря стоит.

Крым в новом качестве интересен и для российских инвесторов, и для иностранных. Но как осуществляются инвестиции сегодня: все через какие-то боковые структуры, посредников, которые не обладают мировой известностью. Потому что многие известные коммерсанты боятся попасть под режим санкций. Особенно грустно, что боятся наши, российские.

С открытием Крымского моста на 26% вырос туризм Фото: Василий БАТАНОВ

С открытием Крымского моста на 26% вырос туризмФото: Василий БАТАНОВ

Заметьте: такие мировые сети, как Ашан, Metro в Крыму работают и ничего им не страшно; никто их не трогает и не наказывает. Но ни одной российской (ни Перекрестка, ни Магнолии) в Крыму нет.

Тоже касается банков. Если бы все крупные российские банки вошли в Крым одновременно, то им бояться было бы нечего. Потому что невозможно поставить под санкции все банки нашей страны: мировая экономика рухнет. Будет всемирный коллапс. Все это понимают, но в Крым не входят. Мое объяснение простое: боятся персональных санкций конкретные люди, руководители этих банков и предприятий. У них, может быть, недвижимость где-то на Западе есть, и семья там живет, и какие-нибудь яхты и самолеты. Они боятся этого всего лишиться. Я это только так могу объяснить, иного объяснения нет. Но хочу высказать свое мнение: раньше или позже этих людей все равно настигнет этот меч. Если мы все не будем сплоченными в противостоянии антироссийской агрессии, то всех по одному вырежут. Этому история учит.

Нерешительность банкиров мешает развитию, потому что приезжают те или иные инвесторы и спрашивают: «А как бы нам через Сбербанк или ВТБ, или другой крупный банк с государственным участием, с которыми мы привыкли работать, вести расчеты»? А нам приходится отвечать, что это сложно. И расчеты в валюте из Крыма сложно вести.

- Как развивается промышленность на полуострове?

- Она большой рывок сделала за эти пять лет. В 2,5 раза увеличилось производство. Очень динамично растет производство строительных и отделочных материалов, химическая промышленность по-прежнему сильная. Предприятия Крыма очень востребованы для российской оборонки.

Конечно же развивается производство муки, макаронной продукции, вина, коньячных изделий. Все известные зарубежные виноделы говорят о давно известном уникальном характере земель Крыма для выращивания сортов винограда, из которых делаются лучшие вина.

Все это работает, но могло бы работать эффективнее.

Что думают Россияне о переменах в Крыму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы дома, и это важнее всего»: чему радуются и чем недовольны сейчас крымчане

Наш спецкор Александр Коц побывал в Крыму накануне пятилетия его возвращения в родную гавань и узнал, какие проблемы заботят жителей полуострова (подробности)

Крымчане о возвращении Крыма в состав России: «Ни о чем не жалеем. И все было не зря»

Что в первую очередь приходит на ум, когда слышишь словосочетание «крымская весна»? «Вежливые люди» в современной экипировке? Или все же обычные крымчане с омоновскими щитами, греющиеся у ночных костров? (подробности)

Как Крым стал непотопляемым авианосцем России

Спецкор «КП» Александр Коц спустя пять лет после возвращения полуострова в Россию убедился в его неприступности (подробности)

Как чиновники и бизнес в Крыму изживают в себе «украинство»

Видели когда-нибудь изумленные лица участников телепередач, в которых счастливчикам в их зачуханных хрущевках делают умопомрачительный ремонт, преображая комнату в стандартной двушке до класса люкс? Наверняка такое же лицо было и у меня, когда получив багаж я вышел в зал нового аэропорта Симферополя (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Депутат, заявивший о праве чиновников на дорогие автомобили: Когда богатство выставляется напоказ — это неприемлемо
"КП" поговорила с депутатом Александром Максимовым, который вызвал бурю в Думе и в соцсетях, предложив не идти на поводу у тех, кто завидует состоявшимся людям, и не обсуждать их машины и жилье
Губермать сдала своих замов. А они - сдали все ее траты на банкеты, рыбалку, оленей и смартфоны
Как команда экс-главы Мурманской области собирала деньги с бизнесменов на благие нужды, а тратила — на личные. И этот скандал довел одних до отставки, других — до уголовных дел. Расследование Владимира Ворсобина
Виктор Черномырдин: Когда НАТО перестало бомбить Белград, мы договорились с США, чтобы таких войн больше не было
Об этом спецпредставитель Президента РФ по урегулированию кризиса вокруг Югославии рассказывал нашему обозревателю Александру Гамову еще 20 лет назад
Новости 24
Более 70 человек погибли при столкновении двух автобусов в Гане
Москва и Дамаск создадут крымско-сирийскую судоходную компанию
В Вашингтоне обнаружили очень странную рыбу
Медведев поручил Рогозину повысить эффективность программы по развитию космодромов
Зарубежные партнеры предложили российским властям открыть «крымское окно»
Си Цзиньпин поручил установить причины взрыва на химзаводе в Китае
Американские астронавты вышли в космос с борта МКС впервые в 2019 году
Джон Траволта признался в любви к русской культуре
На Украине в «новую церковь» перешли всего 42 прихода УПЦ
На юге Москвы грузовик с песком опрокинулся на такси
МВД предлагает не возбуждать дела о сбыте наркотиков без достоверных данных
Силуанов: санкции не подорвали доверие западных инвесторов к российским активам
Глава Минприроды РФ: проверка «Росгеологии» продлится до середины апреля
В знак протеста против отключения воды мужчина две недели прожил в ванной
Вологодская область бесплатно раздаст землю фермерам
МИД РФ назвал безответственным заявление Трампа по Голанским высотам
Екатерину Варнаву внесли в черный список на Украине
Минобороны РФ: в сирийском лагере беженцев Эр-Рукбан зафиксирована массовая гибель
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
Напавшему на мечети в Новой Зеландии террористу грозит пожизненное заключение
Экспертиза пожара на Никитском бульваре: причиной стало короткое замыкание
Песков: Путин не планирует посещать Кемерово в годовщину трагедии в «Зимней вишне»
Кремль надеется, что переходный период в Казахстане пройдет спокойно
Власти Хомса готовы принять беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»
Курс доллара на старте торгов вырос до 63,97 рублей
Путин 28 марта совершит государственный визит в Киргизию