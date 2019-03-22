Мосгорсуд рассмотрит дело норвежца, обвиняемого в шпионаже
В Московский городской суд поступило уголовное дело в отношении гражданина Норвегии Фруде Берга, которого в России обвиняют в шпионаже. Об этом 22 марта сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
«Уголовное дело в отношении Фруде Берга поступило в Московский городской суд. Дата судебного заседания пока не назначена», — передает издание ТАСС слова Солоповой.
Как сообщают в пресс-службе суда, материалы дела содержат гриф «Секретно», поэтому заседания будут проходить в закрытом для журналистов и слушателей режиме.
Напомним, 62-летний норвежский пенсионер был задержан ФСБ РФ в Москве в ходе спецоперации при получении документов, содержащих секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России. Следствие считает, что секретные документы Бергу передавали арестованный Лефортовским судом россиянин Алексей Житнюк, обвиняемые в государственной измене.
Бергу предъявлено обвинение в шпионаже (статья 276 УК). Федеральная служба безопасности предполагает, что норвежец сотрудничал с норвежскими спецслужбами, а также предоставлял информацию ЦРУ.
Защита Берга утверждают, что он выполнял роль курьера, поэтому не понимал, чем именно занимается, и не осознавал возможных последствий своих действий. Министерство иностранных дел Норвегии и Военная разведывательная служба страны не подтверждают, но и не опровергают версию Берга.
Норвежцу грозит срок вплоть до 20 лет за шпионаж.
ИСТОЧНИК KP.RU