2017-12-28T16:45:00+03:00
В мире

Захарова: ФСБ арестовала норвежца Фруде Берга по подозрению в шпионаже против РФ

По версии следствия, 62-летний гость столицы пытался получить секретные сведения о российском флоте
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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На еженедельном брифинге для СМИ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о судьбе норвежца Фруде Берга, арестованного в Москве три недели назад по подозрению в шпионаже:

— 5 декабря при проведении шпионской деятельности наши спецслужбы задержали норвежского подданного, прибывшего к нам по туристической визе, — господина [Фруде] Берга. Законодательством нашей страны предусмотрены адекватные меры в данном случае. Сейчас господин Берг находится в СИЗО Лефортово, ему предоставлены все права, включая право на переводчика и адвоката. Каких-либо жалоб от него не поступает.

Напомним, по версии обвинения, 62-летний мужчина пытался получить секретные документы о состоянии российского военно-морского флота. (Учитывая, что королевство имеет общую морскую границу с РФ и вместе с другими членами НАТО серьёзно обеспокоено усилением нашей активности в Арктике, известная логика в подобной гипотезе есть.)

Также Захарова прокомментировала недавние заявления лидера Турции Реджепа Тейипа Эрдогана, назвавшего президента Сирии Бараша Асада «террористом»:

— Представители законного правительства Сирии находятся в ООН, участвуют в работе этой структуры, выступают, делятся оценками, предоставляют им информацию. И так далее. Можно сколько угодно обсуждать сирийский режим, но именно такие оценки просто не имеют правовой базы, — отметила дипломат.

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