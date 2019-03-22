Сирия призвала ООН отреагировать на призыв Трампа признать Голаны территорией Израиля

СЕГОДНЯ 19:06 2019-03-22T19:06:42+03:00

В МИД САР заявили, что американский президент не сможет изменить «тот факт, что Голаны были и останутся арабскими и сирийскими»

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Министерство внутренних дел Сирии назвало призыв президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты частью Израиля «безответственным» и направило письмо генсеку ООН и председателю Совета Безопасности с призывом занять устойчивую позицию по отношению к проблеме израильской оккупации сирийской территории.

«Сирия требует от генерального секретаря ООН занять недвусмысленную официальную позицию, подтверждающую устойчивую позицию международных организаций по отношению к проблеме израильской оккупации сирийских Голанских высот», - цитирует письмо ведомства гостелеканал Ikhbariya.

Во внешнеполитическом ведомстве Сирии также заявили, что высказывание Трампа подтверждают «слепое пристрастие Соединенных Штатов к сионистскому образованию», угрожает международному миру и стабильности.

Дамаск отметил, что слова Трампа не сможет изменить «тот факт, что Голаны были и останутся арабскими и сирийскими». Более того, в сирийском МИД заявили, что сейчас республика будет оказывать больше усилий, чтобы освободить Голанские высоты, «используя все возможные средства».

Напомним, заявление о необходимости признания Голанов территорий Израиля американский президент опубликовал на своей странице в Twitter. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху сразу же поблагодарил президента США.

Согласно резолюции Совета безопасности ООН от 1981 года, Голаны рассматриваются как территория Сирии, оккупированной Израилем.

ИСТОЧНИК KP.RU