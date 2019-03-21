2019-03-21T23:28:39+03:00
Политика

Трамп: США пора признать Голанские высоты частью Израиля

Нетаньяху уже поблагодарил американского лидера за это решение
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп в четверг, 21 марта, заявил, что Соединенным Штатам пора признать спорные Голанские высоты частью Израиля.

«Спустя 52 года настало время для США признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые представляют стратегическое значение и важны для безопасности Государства Израиль и региональной стабильности!» - написал он на своей странице в Twitter.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху уже позвонил американскому лидеру, чтобы поблагодарить его за такое решение.

«Вы совершили исторический шаг!» – заявил он Трампу во время телефонного разговора.

Свою благодарность главе Белого дома Нетаньяху выразил и в Twitter.

«В то время, когда Иран собирается использовать Сирию в качестве платформы для уничтожения Израиля, президент Трамп смело признает израильский суверенитет над Голанскими высотами. Спасибо, президент Трамп», - написал глава правительства еврейского государства.

Напомним, Голаны принадлежали Сирии с 1944 года, однако в ходе Шестидневной войны в 1967 году их захватил Израиль. Позже, в 1981 году, Тель-Авив в одностороннем порядке провозгласил свой суверенитет над этой территорией, но Совет Безопасности ООН не поддержал израильтян и объявил суверенитет Израиля над Голанскими высотами недействительным.

Израильские военные сбили сирийский беспилотник над Голанами.Аппарат отследили и перехватили при помощи зенитно-ракетной системы Patriot

ИСТОЧНИК KP.RU

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