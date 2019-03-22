2019-03-22T22:14:43+03:00
Политика

Генсек Совета Европы указал на важность сохранения членства России

По мнению Турбьёрна Ягланда, выход РФ из конвенций организации стал бы настоящим "потрясением" для всего мира
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Генсек Совета Европы подчеркнул важность сохранения членства РоссииГенсек Совета Европы подчеркнул важность сохранения членства РоссииФото: REUTERS
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Выход Россия из соглашений Совета Европы стал бы настоящим "потрясением", поэтому сейчас необходимости найти какой-то способ разрешения сложившейся ситуации. Такое заявление сделал генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

"Самое важное, чтобы 140 млн граждан России не утратили защиты конвенций и Европейского суда по правам человека. Сейчас это важнейшая функция СЕ", - сказал Ягланд.

По его мнению, выход РФ из Совета Европы стал бы "поражением" организации, поэтому сейчас стороны активно работают над тем, чтобы Москва могла вернуться в Парламентскую ассамблею с правом голоса и дальше платила взносы как ее полноправный член.

"Важно избежать строительства новых стен в Европе", - цитирует ТАСС генсека.

Сайт kp.ru писал о том, что в самой Москве допускают выход из состава объединения, если права российской делегации в ПАСЕ не будут полностью восстановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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