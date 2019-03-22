Россия готова вернуть Украине дешевый газ

Еще недавно Владимир Путин с большим скептицизмом отвечал на вопрос "Есть ли на Украине партия мира?" Но за десять дней до выборов президента Украины в Москве внезапно объявился кандидат в президенты Юрий Бойко в сопровождении вечного российско-украинского переговорщика Виктора Медведчука. Представители Незалежной были приняты премьером Дмитрием Медведевым, а формальным поводом для разговора был газовый вопрос во всей его полноте.

- Вы обратились с инициативой о проведении такой встречи, чтобы обсудить некоторые вопросы взаимодействия между нашими странами и в экономической сфере, и в некоторых других, - объяснил ситуацию Медведев. - Имея в виду то, что отношения между Россией и Украиной находятся в состоянии глубокого кризиса, я посчитал правильным такого рода встречу провести. В этом году истекает срок действия соглашения в газовой сфере. Пока мы каких-то серьезных сигналов от действующих властей на Украине на эту тему не имеем.

И Бойко, и Медведчук, как и полагается представителям оппозиции, изо всех сил критиковали действующую власть, иллюстрируя сказанное цифрами потерь украинской экономики от разрыва с Россией и закупок газа в Европе.

- Сейчас газ поставляется через какие-то непонятные схемы, через каких-то посредников, - жаловался Бойко. - Это приводит к тому, что он становится на 100 долларов дороже, чем если бы поставлялся из России.

- То, что сейчас происходит, - это тарифный геноцид, - поддерживал его Медведчук. - Тарифы за пять лет выросли на 745 процентов, цены на газ выросли на 1080 процентов, на отопление - на 1220 процентов с момента прихода нынешней власти.

Украинцы предлагали продлить транзитный контракт, создать консорциум по газотранспортной системе и вообще посмотреть уже друг другу в лицо.

- Что касается транзитного договора, "Газпром" готов продолжить транзит газа через территорию Украины в страны Европы на основании продления действующего контракта, - сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер. - Если будет сделано предложение от украинской стороны, то мы такие переговоры проведем и станем участниками газотранспортного консорциума на Украине. Конечно, сегодня рано говорить о конкретной цене по такому контракту. Но, зная заоблачный, запредельный уровень цен на украинском рынке для конечного потребителя, можно абсолютно точно сказать, что по новому контракту прямых поставок российского газа на украинский рынок цена для конечного потребителя на украинском рынке будет где-то на четверть ниже нынешнего уровня цен.

Таких заманчивых предложений украинским потребителям не делал за последние пять лет никто.

- Сегодня был очень важный начальный этап переговоров, понятно, что они будут продолжены, - заявил после встречи Бойко. - Судя по настроениям руководителя правительства Дмитрия Медведева и руководителя "Газпрома" Алексея Миллера, мы очень быстро и эффективно двигаемся вперед на благо граждан Украины и России.

- Были три предмета переговоров, - рассказал журналистам Медведчук. - Это прямые поставки российского газа в Украину, вопрос газотранспортной системы - продолжения транзита или создания газотраспортного консорциума и восстановление прагматичных экономических отношений России и Украины. Процесс переговоров может быть ускорен, если все стороны поймут то, что другого пути нет. Мы это понимаем и попытаемся донести до любой власти, что это крайне жизненная необходимость для страны

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