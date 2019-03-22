2019-03-22T19:03:39+03:00
Политика

Россия готова вернуть Украине дешевый газ

В Москву на переговоры приехали Юрий Бойко и Виктор Медведчук
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments7
Дмитрий Медведев, Юрий Бойко и Виктор Медведчук (слева направо) во время встречи в резиденции "Горки". Фото Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАССДмитрий Медведев, Юрий Бойко и Виктор Медведчук (слева направо) во время встречи в резиденции "Горки". Фото Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

Еще недавно Владимир Путин с большим скептицизмом отвечал на вопрос "Есть ли на Украине партия мира?" Но за десять дней до выборов президента Украины в Москве внезапно объявился кандидат в президенты Юрий Бойко в сопровождении вечного российско-украинского переговорщика Виктора Медведчука. Представители Незалежной были приняты премьером Дмитрием Медведевым, а формальным поводом для разговора был газовый вопрос во всей его полноте.

- Вы обратились с инициативой о проведении такой встречи, чтобы обсудить некоторые вопросы взаимодействия между нашими странами и в экономической сфере, и в некоторых других, - объяснил ситуацию Медведев. - Имея в виду то, что отношения между Россией и Украиной находятся в состоянии глубокого кризиса, я посчитал правильным такого рода встречу провести. В этом году истекает срок действия соглашения в газовой сфере. Пока мы каких-то серьезных сигналов от действующих властей на Украине на эту тему не имеем.

И Бойко, и Медведчук, как и полагается представителям оппозиции, изо всех сил критиковали действующую власть, иллюстрируя сказанное цифрами потерь украинской экономики от разрыва с Россией и закупок газа в Европе.

- Сейчас газ поставляется через какие-то непонятные схемы, через каких-то посредников, - жаловался Бойко. - Это приводит к тому, что он становится на 100 долларов дороже, чем если бы поставлялся из России.

- То, что сейчас происходит, - это тарифный геноцид, - поддерживал его Медведчук. - Тарифы за пять лет выросли на 745 процентов, цены на газ выросли на 1080 процентов, на отопление - на 1220 процентов с момента прихода нынешней власти.

Украинцы предлагали продлить транзитный контракт, создать консорциум по газотранспортной системе и вообще посмотреть уже друг другу в лицо.

- Что касается транзитного договора, "Газпром" готов продолжить транзит газа через территорию Украины в страны Европы на основании продления действующего контракта, - сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер. - Если будет сделано предложение от украинской стороны, то мы такие переговоры проведем и станем участниками газотранспортного консорциума на Украине. Конечно, сегодня рано говорить о конкретной цене по такому контракту. Но, зная заоблачный, запредельный уровень цен на украинском рынке для конечного потребителя, можно абсолютно точно сказать, что по новому контракту прямых поставок российского газа на украинский рынок цена для конечного потребителя на украинском рынке будет где-то на четверть ниже нынешнего уровня цен.

Таких заманчивых предложений украинским потребителям не делал за последние пять лет никто.

- Сегодня был очень важный начальный этап переговоров, понятно, что они будут продолжены, - заявил после встречи Бойко. - Судя по настроениям руководителя правительства Дмитрия Медведева и руководителя "Газпрома" Алексея Миллера, мы очень быстро и эффективно двигаемся вперед на благо граждан Украины и России.

- Были три предмета переговоров, - рассказал журналистам Медведчук. - Это прямые поставки российского газа в Украину, вопрос газотранспортной системы - продолжения транзита или создания газотраспортного консорциума и восстановление прагматичных экономических отношений России и Украины. Процесс переговоров может быть ускорен, если все стороны поймут то, что другого пути нет. Мы это понимаем и попытаемся донести до любой власти, что это крайне жизненная необходимость для страны

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медведев ведет переговоры с кандидатом в президенты Украины

Эта встреча стала неожиданной для всех. За 9 дней до выборов президента на Украине один из кандидатов - Юрий Бойко - прилетает в Москву на переговоры с Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Речь, как можно догадаться, о газовом транзите (подробности)

"Газпром" готов продлить контракт на транзит газа через Украину

"Газпром" готов продлить контракт на транзит российского газа через территорию Украины на основании уже действующего соглашения. Такое заявление глава корпорации Алексей Миллер сделал в ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, а также кандидатом в президенты незалежной Юрием Бойко (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Губермать сдала своих замов. А они - сдали все ее траты на банкеты, рыбалку, оленей и смартфоны
Как команда экс-главы Мурманской области собирала деньги с бизнесменов на благие нужды, а тратила — на личные. И этот скандал довел одних до отставки, других — до уголовных дел. Расследование Владимира Ворсобина
Депутат, заявивший о праве чиновников на дорогие автомобили: Когда богатство выставляется напоказ — это неприемлемо
"КП" поговорила с депутатом Александром Максимовым, который вызвал бурю в Думе и в соцсетях, предложив не идти на поводу у тех, кто завидует состоявшимся людям, и не обсуждать их машины и жилье
Виктор Черномырдин: Когда НАТО перестало бомбить Белград, мы договорились с США, чтобы таких войн больше не было
Об этом спецпредставитель Президента РФ по урегулированию кризиса вокруг Югославии рассказывал нашему обозревателю Александру Гамову еще 20 лет назад
Новости 24
США готовят документ по признанию суверенитета Израиля над Голанами
Уровень одобрения деятельности Путина вырос до максимума с начала года
Forbes составил рейтинг бизнесменов, изменивших мнение о России в мире
Вооруженный ножом мужчина напал на священника в Монреале
В Череповце начинается строительство второго моста
США в очередной раз расширили санкции против Ирана
Сирия призвала ООН отреагировать на призыв Трампа признать Голаны территорией Израиля
СК просит продлить арест Рауфу Арашукову
В Кремле заявили, что Путин не планирует встречаться с Юрием Бойко
"Новейшее" украинское оружие оказалось ржавым и некачественным
Германия и Франция раскритиковали призыв Трампа признать Голаны частью Израиля
Туск пригрозил британским депутатам свободными "местами в аду"
В Госдуме прокомментировали обвинение СБУ в причастности к теракту в Харькове
Самолет разведчик ВВС США был замечен к югу от берегов Крыма
Рассылавший бомбы сторонник Трампа признал свою вину
В Госдуме прокомментировали предложение о штрафах за отказ обслуживать инвалидов
"Газпром" готов продлить контракт на транзит газа через Украину
Медведев принял Юрия Бойко и Виктора Медведчука в своей резиденции
Депутат Рады заявил о необходимости упразднить пост президента Украины
Председателем совета директоров "Росгеологии" стал Алексей Гордеев
Мосгорсуд рассмотрит дело норвежца, обвиняемого в шпионаже
Более 70 человек погибли при столкновении двух автобусов в Гане
Москва и Дамаск создадут крымско-сирийскую судоходную компанию
В Вашингтоне обнаружили очень странную рыбу
Медведев поручил Рогозину повысить эффективность программы по развитию космодромов
Зарубежные партнеры предложили российским властям открыть «крымское окно»
Си Цзиньпин поручил установить причины взрыва на химзаводе в Китае