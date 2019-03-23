Сенатор прокомментировал слова Помпео о ситуации с Голанскими высотами

СЕГОДНЯ 18:00 2019-03-23T18:00:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Заявление государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео относительно риторики Вашингтона по признанию Голанских высот и его утверждение, что данные шаги со стороны США не являются «политикой двойных стандартов» являются попыткой обосновать окончательное разрушение международного права. Такое мнение высказал член Совета Федерации Игорь Морозов.

«Голанские высоты являются частью Сирии, - приводит его слова RT. - Майк Помпео лукавит и пытается обосновать окончательное разрушение международного права, по которому США движутся уже не первый год».

При этом Морозов добавил, что ООН уже высказала свою позицию по данному вопросу. «И это будет позиция подавляющего большинства членов организации», - подытожил он.

Ранее в субботу, как писал сайт kp.ru, Помпео заявил, что ситуация с признанием Крымского полуострова частью Российской Федерации отличается от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами. При этом он подчеркнул, что в данном случае нет никакой политики двойных стандартов со стороны США.

ИСТОЧНИК KP.RU