2019-03-24T08:00:02+03:00
Общество

Больные раком мозга рассказали о симптомах, которые они игнорировали

По данным исследования, проведенного учеными Королевского колледжа Лондона, больные раком мозга испытывали проблемы с памятью и потерю равновесия
Александр ДЖУМАЕВ
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Многие больные обращались за медицинской помощью только после появления подозрений на инсульт или деменциюМногие больные обращались за медицинской помощью только после появления подозрений на инсульт или деменциюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые Королевского колледжа Лондона провели опрос с целью определения наиболее распространенных симптомах рака мозга. Результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS One.

Опрос больных раком мозга показал, что большинство больных списывали проблемы с памятью и потерю равновесия на последствия старения. Среди "незаметных" симптомов заболевания также отмечалась "неуклюжесть": многие пациенты полагали, что врачи не поймут их беспокойства в связи с подобным симптомом.

"Я мыл посуду в раковине и очень медленно наклонялся все ниже и ниже. Забавно, что ты даже не думаешь: "стоит навестить доктора", просто не думаешь, и тебе кажется: "я это переживу", - рассказал участник исследования из возрастной группы 61-70 лет. Другая участница исследования в возрасте от 51 до 60 лет рассказала, что начала спать днем, однако списала это на свой возраст.

Женщина из возрастной группы 41-50 лет отметила, что в процессе разговора у нее на короткое время "немного заплетался язык", тогда как участница опроса из группы 31-40 лет пожаловалась на усталость, которую она считала обыденным явлением.

Отмечается, что многие из опрошенных обратились к специалистам только после подозрений на инсульт или деменцию. Другим частым симптомом, заставлявшим больных идти к врачу, стало ухудшившееся зрение; некоторые больные обращались к врачу по настоянию родственников.

Опрос проводился среди пациентов различного возраста и пола. Анонимность респондентов была сохранена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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