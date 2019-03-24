В Сан-Франциско в результате стрельбы погиб один человек

СЕГОДНЯ 11:06 2019-03-24T11:06:16+03:00

В результате стрельбы в Сан-Франциско погиб один человек, еще трое пострадали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранения получили трое человек, один из них сейчас находится в тяжелом состоянии

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В американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния) один человек погиб и трое получили ранения различной степени тяжести в результате уличной стрельбы.

Как сообщает телеканал ABC7, полицейские, прибывшие по вызову на Филмор-стрит, обнаружили погибшего и нескольких раненых. Пострадавших доставили в больницы; состояние одного из них в настоящий момент оценивается как тяжелое.

Сведений о задержании виновников происшествия пока нет. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Это уже не первый случай стрельбы в общественных местах в Соединенных Штатах. Ранее сайт kp.ru сообщал о стрельбе в здании школы в штате Нью-Мексико. В результате случившегося никто не пострадал; преступник был задержан полицейскими.

Аналогичное преступление в 2018 году в штате Флорида совершил 19-летний Николас Крус. За убийство 17 человек в здании одной из школ города Паркленд ему грозит смертная казнь.

ИСТОЧНИК KP.RU