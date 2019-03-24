В Сан-Франциско в результате стрельбы погиб один человек
В американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния) один человек погиб и трое получили ранения различной степени тяжести в результате уличной стрельбы.
Как сообщает телеканал ABC7, полицейские, прибывшие по вызову на Филмор-стрит, обнаружили погибшего и нескольких раненых. Пострадавших доставили в больницы; состояние одного из них в настоящий момент оценивается как тяжелое.
Сведений о задержании виновников происшествия пока нет. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.
Это уже не первый случай стрельбы в общественных местах в Соединенных Штатах. Ранее сайт kp.ru сообщал о стрельбе в здании школы в штате Нью-Мексико. В результате случившегося никто не пострадал; преступник был задержан полицейскими.
Аналогичное преступление в 2018 году в штате Флорида совершил 19-летний Николас Крус. За убийство 17 человек в здании одной из школ города Паркленд ему грозит смертная казнь.
ИСТОЧНИК KP.RU