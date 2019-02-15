2019-02-15T04:59:57+03:00
Происшествия

В США снова произошла стрельба в школе в День влюбленных

По предварительным данным, никто не пострадал, стрелок задержан
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Стрельба произошла в школе «Сью Кливленд»Стрельба произошла в школе «Сью Кливленд»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Ровно через год после трагедии в американском Паркленде утром в День влюбленных произошла стрельба на территории школы «Сью Кливленд» в пригороде города Альбукерке (штат Нью-Мексико).

Всех учеников немедленно эвакуировали из здания, их потом забрали и развели по домам родители. По предварительным данным, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на офис местного шерифа.

Стрелка уже задержала полиция, его личность и мотивы устанавливаются. Пока известно только, что это молодой человек. Стражи порядка на всякий случай проверили в школе все классы.

Напомним, в прошлом году в День Святого Валентина, 14 февраля, 19-летний Николас Круз устроил кровавую бойню в стенах своей бывшей школы в городе Паркленд (штат Флорида), его жертвами в общей сложности стали 17 человек. Ему грозит смертная казнь.

В Сети появилось видео, снятое одним из учеников школы американского Паркленда.Ученики школы прячутся под партами, слышны выстрелы и крики

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пентагон: США выведут свои войска из Афганистана только вместе с другими странами НАТО
Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Индии
К решению проблемы нашествия белых медведей на Новой Земле подключилось Минобороны
На юго-востоке Москвы снова слышали выстрелы
Жертвами взрыве газа в Красноярске стали два человека
Захарова рассказала, чем может грозить США военное вмешательство в Венесуэле
Минобороны России обнародовало рассекреченные документы времен войны в Афганистане
Белый дом: Трамп объявит ЧП ради стены на границе с Мексикой
Парламент Британии отклонил новый документ по Brexit
Путин: Дзюдо помогает улучшить настроение и снять «розовые очки»
Очевидцы сообщили о массовой драке с перестрелкой в московском кафе
Из аптек России изымают лекарство от кашля «Эреспал»
Украина пожаловалась на Россию в ВТО
В Москве в ТЦ "Лефортово" из-за пожара эвакуировали 500 человек
В Минкульте предложили ввести культурные нормативы для школьников