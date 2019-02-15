В США снова произошла стрельба в школе в День влюбленных

СЕГОДНЯ 04:40 2019-02-15T04:59:57+03:00

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Ровно через год после трагедии в американском Паркленде утром в День влюбленных произошла стрельба на территории школы «Сью Кливленд» в пригороде города Альбукерке (штат Нью-Мексико).

Всех учеников немедленно эвакуировали из здания, их потом забрали и развели по домам родители. По предварительным данным, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на офис местного шерифа.

Стрелка уже задержала полиция, его личность и мотивы устанавливаются. Пока известно только, что это молодой человек. Стражи порядка на всякий случай проверили в школе все классы.

Напомним, в прошлом году в День Святого Валентина, 14 февраля, 19-летний Николас Круз устроил кровавую бойню в стенах своей бывшей школы в городе Паркленд (штат Флорида), его жертвами в общей сложности стали 17 человек. Ему грозит смертная казнь.

В Сети появилось видео, снятое одним из учеников школы американского Паркленда.Ученики школы прячутся под партами, слышны выстрелы и крики

ИСТОЧНИК KP.RU