Футболисты сборной России сыграют против Казахстана в белой форме
В воскресенье, 24 марта, футболисты сборной России сыграют в столице Казахстана матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. И по итогам предматчевого совещания, которое прошло сегодня утром, было решено, что формой наших станет белая.
- В матче против Казахстана сыграем в белой форме, - отмечается в официальном Твиттере сборной России по футболу.
Матч Казахстан - Россия пройдет сегодня, 24 марта, и начнется 17:00 по московскому времени. Ранее в первой игре отборочного турнира Евро-2020 наши проиграли в гостях Бельгии 1:3, а Казахстан дома разгромил Шотландию 3:0.
Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Казахстан - Россия. Эта игра станет второй в календарном 2019 году. Всего же на этот год у команды Станислава Черчесова запланированы 10 игр отборочного турнира Евро-2020.
ИСТОЧНИК KP.RU