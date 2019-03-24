2019-03-24T12:19:41+03:00
Спорт

Футболисты сборной России сыграют против Казахстана в белой форме

Об этом было объявлено по итогам предматчевого совещения накануне игры отбора Евро-2020
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сегодня у сборной России будет белая форма.Сегодня у сборной России будет белая форма.Фото: REUTERS
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В воскресенье, 24 марта, футболисты сборной России сыграют в столице Казахстана матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. И по итогам предматчевого совещания, которое прошло сегодня утром, было решено, что формой наших станет белая.

- В матче против Казахстана сыграем в белой форме, - отмечается в официальном Твиттере сборной России по футболу.

Матч Казахстан - Россия пройдет сегодня, 24 марта, и начнется 17:00 по московскому времени. Ранее в первой игре отборочного турнира Евро-2020 наши проиграли в гостях Бельгии 1:3, а Казахстан дома разгромил Шотландию 3:0.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Казахстан - Россия. Эта игра станет второй в календарном 2019 году. Всего же на этот год у команды Станислава Черчесова запланированы 10 игр отборочного турнира Евро-2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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