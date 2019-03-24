МВД России готовится упростить визовый режим для иностранцев

СЕГОДНЯ 12:43 2019-03-24T12:43:05+03:00

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Министерство внутренних дел Российской Федерации занимается проработкой вопроса об упрощении порядка выдачи виз для граждан иностранных государств. Однако итоговая ответственность за исполнение данного поручения лежит на МИД страны.

«В настоящее время вопрос упрощения порядка выдачи российских виз иностранным гражданам находится в стадии проработки», - цитирует ТАСС данные ведомства.

Президент России Владимир Путин, как ранее писал сайт kp.ru, поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством внутренних дел, Федеральной службой безопасности и Ростуризмом проработать идею упрощения визового режима для иностранцев, въезжающих в нашу страну в туристических целях.

На сайте Кремля уточнялось, что предложения по данному вопросу должны быть представлены главе государства до 31 марта 2019 года. Ответственными за их подготовку назначены главы четырех указанных выше ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU