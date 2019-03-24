Захарова заявила, что страны Запада делают все, чтобы мир не узнал о положении дел в Крыму
Страны Запада делают все, чтобы скрыть реальное положение дел в Крыму, чтобы полуостров не был признан российской территорией. Об этом написала в своем Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Комментируя недавнее заявление главы Госдепартамента США Майкла Помпео о разнице между статусом Крыма и Голанских высот, Захарова заявила, что слова госсекретаря о признании Голан израильской территории, исходя из "реального положения дел на местах", дают возможность аналогично признать Крым российской территорией
"Признание произойдёт автоматически, как следует из логики госсекретаря. Мы всё поняли и скорректируем стратегию информационной работы. Спасибо, господин Помпео", - написала Захарова. Представитель российского внешнеполитического ведомства также напомнила о вмешательстве США в ситуацию в некоторых странах Ближнего Востока.
"Память об американских «силах добра в регионе» и «благородстве Вашингтона» хранят сотни тысяч могил и мест массовых захоронений в Ираке, Ливии, Сирии и других странах региона", - добавила она.
Захарова ответила Помпео на слова о Голанах.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал возможность признания Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами. По его словам, признание Голанских высот израильской территорией отличается от ситуацией вокруг вхождения Крыма в состав России; Помпео также подчеркнул, что Вашингтон признает Голаны территорией Израиля "исходя из реального положения дел".
ИСТОЧНИК KP.RU