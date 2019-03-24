Захарова заявила, что страны Запада делают все, чтобы мир не узнал о положении дел в Крыму

СЕГОДНЯ 14:08 2019-03-24T14:33:26+03:00

Представитель МИД России отреагировала на заявление госсекретаря США Майкла Помпео о возможном признании Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами [видео]

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Страны Запада делают все, чтобы скрыть реальное положение дел в Крыму, чтобы полуостров не был признан российской территорией. Об этом написала в своем Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя недавнее заявление главы Госдепартамента США Майкла Помпео о разнице между статусом Крыма и Голанских высот, Захарова заявила, что слова госсекретаря о признании Голан израильской территории, исходя из "реального положения дел на местах", дают возможность аналогично признать Крым российской территорией

"Признание произойдёт автоматически, как следует из логики госсекретаря. Мы всё поняли и скорректируем стратегию информационной работы. Спасибо, господин Помпео", - написала Захарова. Представитель российского внешнеполитического ведомства также напомнила о вмешательстве США в ситуацию в некоторых странах Ближнего Востока.

"Память об американских «силах добра в регионе» и «благородстве Вашингтона» хранят сотни тысяч могил и мест массовых захоронений в Ираке, Ливии, Сирии и других странах региона", - добавила она.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698976" frameborder="0"></iframe> Захарова ответила Помпео на слова о Голанах.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал возможность признания Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами. По его словам, признание Голанских высот израильской территорией отличается от ситуацией вокруг вхождения Крыма в состав России; Помпео также подчеркнул, что Вашингтон признает Голаны территорией Израиля "исходя из реального положения дел".

ИСТОЧНИК KP.RU